亞當斯恢復市警便衣隊 紐約公民自由聯盟不滿

亞當斯恢復市警局暗警隊，反對聲仍在。（路透）

市長亞當斯 (Eric Adams)在上月公布的結束槍支暴力計畫中，恢復了市警局便衣隊的建制，以期發揮便衣警察 的作用，成為打擊槍支暴力犯罪的重要力量，這一舉措被認為將加強市警系統中的最薄弱環節。

便衣隊2020年被時任市警局長的希爾(Dermot Shea)解散，紐約公民自由聯盟認為，便衣隊長期以來臭名昭著，對少數族裔過度執法，許多新進的便衣警有行為不當和侵犯居民的案底。2018年的一項研究顯示，便衣隊只占市警局全部警員的6%，卻在警方的致命開槍濫權中占到31%。

布朗士區的非裔青年迪亞洛(Amadou Diallo)1999年被殺事件，引發了解散便衣隊的呼聲。迪亞洛被疑與被通輯的一名強暴犯的描述相符，便衣警察朝他開了41槍，後來又說他是準備掏槍，但實際上是掏錢包，致使迪亞洛身中19彈斃命，所有涉事警察後來均被免罪。

商販迦納(Eric Garner)2014年被便衣警察潘塔洛(Daniel Pantaleo)鎖喉致死引發激烈爭議，在全國甚至全世界都受到關注。而一名便衣警察2018年殺死34歲的瓦塞爾(Saheed Vassell)後，社區居民表示，當地巡警都知道瓦塞爾有精神疾病。

儘管亞當斯和市警局長西維爾(Keechant Sewell)承諾，重新恢復的便衣隊要加強情商建設，但紐約公民自由聯盟認為，便衣隊的訓練與過去一樣，沒有改革，因此被裁撤是有道理的，如今重新恢復便以為以前的問題似乎都不存在了，是不現實的。

亞當斯還表示，要通過加強人臉識別 技術來發現犯罪分子，而民眾對警方大量採用人臉識別技術的反感強烈，批評者擔憂，可能會被用來加強對少數族裔的監控。

而且人臉識別技術對非裔和亞裔的分辨不準確，但儘管如此，少數族裔社區仍安裝了許多人臉識別裝置，迄今為止，因辨識率不高而被錯誤逮捕的人均為非裔。

市警局的人臉識別技術過去10年至少引發了六起官司，主要是不滿市警局公布人臉識別技術的結果。

市警局強調，人臉識別技術有助於破案，警方2011年10月至2018年共展開3817起罪犯搜索，利用人臉識別技術的破案達2878起。