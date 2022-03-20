華男因錢起紛爭 遭3友人持刀攻擊

布碌崙班森賀華人酒樓日前發生一起持刀傷人案，一名華男遭攻擊。(取自谷歌)

布碌崙 (布魯克林)班森賀華人酒樓日前發生一起持刀傷人案，一名華男 與另三名相識的華男陷入金錢糾紛，被對方捅了數刀和肢體攻擊，送醫治療後無性命危險；轄管當地的市警62分局正通緝涉案華男，呼籲知情民眾提供線索。

紀錄顯示，該案發生於本月9日下午5時左右，在86街1619號的新迎喜海鮮酒樓內，30歲的華男突然遭到一群人攻擊，其中一名33歲的華男亮出刀子刺傷受害者的胸口及左腰，另名38歲的華男則對他拳打腳踢，胸口和臉部均有傷。

受害者之後向警方指出，現場同夥的還有另一名叫Jimmy Zheng的33歲華男，他目擊了整個過程但並沒有參與其中，三人之後逃逸；案發後有人報警，62分局警員到場後曾在附近展開搜索，但最終沒有找到三人的行蹤，受害者則被送往瑪摩利醫院治療，無生命危險。

警方透露已截取監控錄像，仍在調查嫌犯的作案動機，據受害者說法，四人是朋友關係；新迎喜海鮮酒樓經理接受採訪則說，當時因發生在隱密的角落，並未看清狀況，拒絕透露更多。

警方目前已對此展開調查，若民眾有任何線索，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機 發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。