被刺身亡 李進進律師27日追悼會 28日出殯

李進進追悼會將於27日舉行。(取自律師樓網站)

為悼念被刺身亡的李進進律師，其親友將於3月27日(周日)下午2時至6時，在法拉盛 全福殯儀館(Chun Fook Funeral Services)舉辦追悼會，4時至6時對公眾開放公祭，3月28日上午9時30分出殯。

由李進進律師生前友好組成的治喪委員會，正在籌備其葬禮和出殯具體事宜，預計當日參加追悼會的來賓將較多，因殯儀館只能容納70人，所以部分與會者會被安排在大廳外面觀看線上視頻直播；27日下午4時開放公祭後，允許悼念者分批入場瞻仰遺容；外地欲悼念的民眾可通過鏈接觀看線上追悼會。

李進進律師治喪委員會表示，此次追思會及公祭活動，由於場地空間有限，建議盡量聯名合送花圈，以免造成浪費，建議採用奠儀，可自願聯名或委託組織者經辦。特別希望單獨送花圈的悉隨尊便，可把落款內容告知文末聯繫方式。

此外，治喪委員會指出，李進進律師生前是整個家庭的經濟支柱，不但要養88歲老母，還要照顧體弱多病的兒子，以及接濟眾多親屬，如今家人驟失主要經濟來源，頓感徬徨無依，「因為李律師生前對社區民眾仗義疏財、廣結善緣，許多人前來詢問捐款方式，我們已幫助其遺孀和兒子於17日開通聯名銀行帳戶。」

有意捐款者或對追悼會有問題的民眾，可諮詢聯繫電話：(917)828-7593、（917)886-5895。

紐約華裔移民 律師及民運領袖李進進14日中午在其律師事務所內被殺身亡，嫌犯25歲張曉寧當場被捕。根據警方初步調查，兇嫌疑因移民案件及居留身分糾紛而行凶。張曉寧16日凌晨在皇后區 刑事法院過堂，被控二級謀殺等罪名，最高面臨終身監禁；18日庭審張曉寧未出庭，其代理律師出面將其下次過堂時間挪至4月7日。