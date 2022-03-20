我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯1架警方直升機 趕往車禍現場時墜毀 6人受傷

被刺身亡 李進進律師27日追悼會 28日出殯

記者張心╱紐約報導
李進進追悼會將於27日舉行。(取自律師樓網站)
李進進追悼會將於27日舉行。(取自律師樓網站)

為悼念被刺身亡的李進進律師，其親友將於3月27日(周日)下午2時至6時，在法拉盛全福殯儀館(Chun Fook Funeral Services)舉辦追悼會，4時至6時對公眾開放公祭，3月28日上午9時30分出殯。

由李進進律師生前友好組成的治喪委員會，正在籌備其葬禮和出殯具體事宜，預計當日參加追悼會的來賓將較多，因殯儀館只能容納70人，所以部分與會者會被安排在大廳外面觀看線上視頻直播；27日下午4時開放公祭後，允許悼念者分批入場瞻仰遺容；外地欲悼念的民眾可通過鏈接觀看線上追悼會。

李進進律師治喪委員會表示，此次追思會及公祭活動，由於場地空間有限，建議盡量聯名合送花圈，以免造成浪費，建議採用奠儀，可自願聯名或委託組織者經辦。特別希望單獨送花圈的悉隨尊便，可把落款內容告知文末聯繫方式。

此外，治喪委員會指出，李進進律師生前是整個家庭的經濟支柱，不但要養88歲老母，還要照顧體弱多病的兒子，以及接濟眾多親屬，如今家人驟失主要經濟來源，頓感徬徨無依，「因為李律師生前對社區民眾仗義疏財、廣結善緣，許多人前來詢問捐款方式，我們已幫助其遺孀和兒子於17日開通聯名銀行帳戶。」

有意捐款者或對追悼會有問題的民眾，可諮詢聯繫電話：(917)828-7593、（917)886-5895。

紐約華裔移民律師及民運領袖李進進14日中午在其律師事務所內被殺身亡，嫌犯25歲張曉寧當場被捕。根據警方初步調查，兇嫌疑因移民案件及居留身分糾紛而行凶。張曉寧16日凌晨在皇后區刑事法院過堂，被控二級謀殺等罪名，最高面臨終身監禁；18日庭審張曉寧未出庭，其代理律師出面將其下次過堂時間挪至4月7日。

移民 法拉盛 皇后區

上一則

紐約旅展回歸 台灣秀疫後多元旅遊文化

下一則

班森賀身分盜竊頻傳 5華人遭不同手法受害

延伸閱讀

哈利、梅根又觸怒英國人？缺席爺爺追悼會 卻去這活動

哈利、梅根又觸怒英國人？缺席爺爺追悼會 卻去這活動
提蛋糕假意道歉 進門後拔刀行凶…張曉寧被控二級謀殺

提蛋糕假意道歉 進門後拔刀行凶…張曉寧被控二級謀殺
整點快訊/中國人趁戰亂綁架烏克蘭嬰兒 疑拐賣嬰兒被捕

整點快訊/中國人趁戰亂綁架烏克蘭嬰兒 疑拐賣嬰兒被捕
涉殺律師李進進…張曉寧押出警局 激動咆哮

涉殺律師李進進…張曉寧押出警局 激動咆哮
移民案糾紛動刀？紐約名律師遇害 華女兇嫌當場被捕

移民案糾紛動刀？紐約名律師遇害 華女兇嫌當場被捕

熱門新聞

被押至檢方的嫌犯張曉寧。(記者鄭怡嫣/攝影)

涉殺律師李進進…張曉寧押出警局 激動咆哮

2022-03-16 09:32
紐約皇后區法拉盛市中心17日凌晨突發大火，圖為火災過後。記者何卓賢／攝影

圖輯／法拉盛5級大火延燒數小時 5人輕傷 商家損失慘重

2022-03-17 13:40
被警員押送出警局的張曉寧。(記者鄭怡嫣/攝影)

提蛋糕假意道歉 進門後拔刀行凶…張曉寧被控二級謀殺

2022-03-17 02:30
紐約州一亞裔女子無故遭一男子拳打腳踢。(NBC視頻截圖)

紐約亞裔女家門口遭拳打腳踢逾130次 男嫌以仇恨罪被捕

2022-03-14 19:32
新冠Omicron亞種病毒BA.2傳播快速，CDC表示，該變種在紐約州和新澤西的新增感染病例已占約四成。(記者顏嘉瑩／攝影)

紐新Omicron亞種病毒傳播快 已占新病例4成

2022-03-17 07:12
妻子的雙手、頭部嚴重被刺傷。(趙善枝提供)

妻兒遭入室攻擊受傷 一家生活陷困境 華男求助

2022-03-16 07:00

超人氣

更多 >
25歲西藏歌手才旺羅布自焚亡 「遺言曝光」微博遭禁

25歲西藏歌手才旺羅布自焚亡 「遺言曝光」微博遭禁
香港遊客曼哈頓酒店遭槍擊 手戴百萬元腕錶

香港遊客曼哈頓酒店遭槍擊 手戴百萬元腕錶
中國問題專家黎安友：中國不會對台動武

中國問題專家黎安友：中國不會對台動武
具俊曄隔離期滿出關 火速飛奔重逢愛妻大S

具俊曄隔離期滿出關 火速飛奔重逢愛妻大S
拜習通話 習近平連說二次「美國一些人」破壞中美關係

拜習通話 習近平連說二次「美國一些人」破壞中美關係