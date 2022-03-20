紐、新州斷電「懲戒」欠費用戶叫苦

紐約居民面臨高額電費，不少電力公司開始斷電懲戒。（取自愛迪生電力公司臉書）

新冠疫情 爆發至今，紐約州和新州 居民拖欠水電費、供暖費已高達24億，繼多家供電公司「斷電警告」補費截止日過後，多地居民已經慘遭斷電「懲戒」，在基本供電供暖費用和高通膨食物費間艱難抉擇。

2020年疫情爆發期間，為了解決數百萬失業潮下居民的基本生活不被影響，全美多州實施暫停令，即使居民拖欠帳單，也禁止公用事業公司斷電、斷氣。然而近期開始，包括紐約在內的多個州，已經相繼取消這一政策；其中新州作為最晚取消的地區，該禁令也於3月15日到期。

隨之而來的便是真正的斷電、斷氣開始。紐新地區主要供電商之一的公共服務電力及瓦斯公司(Public Service Electric and Gas，简称PSE&G)，其發言人表示，已從16日開始對多次警告但逾期90天以上未繳費的用戶實施斷電處理。

居住在新州勞倫斯維爾(Lawrenceville)的33歲公校教師英吉莉(Mieko Inghilleri)表示，自己正在面臨斷電的影響，已經聯繫非營利組織提供援助，「今冬收到的PSE&G帳單已經超過了我們全家的承受範圍，共計高達2800元。」為了度過寒冬，英吉莉和未婚夫兩人在公寓開著三個加熱器，但僅一個月就收到600元帳單。

平價屋聯盟(Affordable Housing Alliance)公用事業援助主任科尔(Kathleen Kerr)表示，像英吉莉一樣的被斷電居民正在陸續打來，「人們都在迫不得已使才尋求幫助，我們正在同政府協商為他們提供債務減免，條件或許是必須一年內按時支付帳單。」

但目前受急速飆升的水電費、供暖費影響，居民們連按時付款都有困難。胡巴女士去年夏天從德州搬至紐約哈林區，1月收到愛迪生電力公司(Con Edison)送來的891元月度帳單，比兩個月前支付的電費、供暖費總和還要多出兩倍來，「我驚呆了，我知道紐約貴，但不知道竟然可以這麼貴。」目前，她拖欠1400元電費，分月補繳以避免收到停電通知。

根據紐約時報預測，受到俄烏戰爭影響，全球石油 供應減少，汽油價格已被推進歷史最高點，天然氣市場也因此劇烈波動，加上疫情導致的紐約市供電主力印第安核電站(Indian Point)的關閉，未來紐約居民生活費用可能再創新高。