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法拉盛大火 市小商業服務局將辦援助會議

記者張心／紐約報導

市小商業服務局(Department of Small Business Services)將與市議員黃敏儀辦公室，於近期為受法拉盛17日五級大火影響的小商家舉辦恢復會議，為受波及的商家提供災後援助；黃敏儀也致信市小商業服務局局長金德彥(Kevin Kim)，呼籲免除受害商家過去60天內的任何政府罰款。

皇后區法拉盛市中心17日凌晨突發五級大火，將緬街40-10號美東商場燒成灰燼，受影響商鋪約達30多戶，商場內及附近的小商家損失慘重，不僅存放的商品全毀，也恐生意難以再起。

黃敏儀表示，市小商業服務局在得知情況後一小時內，就同其辦公室溝通，咨詢如何提供援手。兩方決定於近期開展恢復會議，面見受火災影響的商家，聆聽他們的需求，並探討市府可以提供的資源，以幫助減輕這一悲慘事件的影響。

「我也要求市小商業服務局和其他市府機構合作，免除這些受害商家在過去60天內的受到的任何處罰和罰款，可能包括但不限於來自市衛生局、市消防局、市建築局等發出的罰款。」黃敏儀表示，火災使剛從疫情衝擊中慢慢復甦的小商家「雪上加霜」，而且不僅僅只有被火燒毀的商鋪受損，因地處法拉盛市中心，波及的商家面非常之廣，該地區其他的商業也打亂了日常運作，都將繼續受到拆除和重建的影響。

此外，此次火情中，至少有兩家被燒的店鋪為轉租店(sublease)，預計火情後的房租、賠償以及保險糾紛，也將面臨麻煩。

法拉盛 疫情 皇后區

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