法拉盛商改區購物周18日登場 憑購物小票還可抽獎

法拉盛商業改進區「2022年購物周」活動將於18日啟動。左一為余鈿崧。(記者張心/攝影)

為鼓勵居民外出消費，刺激法拉盛零售業 疫後復興，法拉盛商業改進區(BID)訂於18日(周五)啟動「2022年購物周」活動，民眾憑法拉盛地區購物小票即可參與抽獎，贏取超值蘋果產品和購物禮卡。

「2022年購物周」活動規定，民眾在18日至31日(周四)期間，在法拉盛地區郵編號碼為11354和11355的零售商店，包括超市、精品店、服飾店、參茸藥材行等餐館除外的商家購物，消費後取得商家打印的正規收據，於4月1日(周五)前，拍下收據並以短信形式發送至法拉盛商業改進區熱線號碼(347)603-3633，或是將收據交至法拉盛圖書館前的商改區 資訊亭，就可自動參加抽獎，無最低消費要求。

主辦方提醒，提交的收據上要有商家名稱、地址、電話號碼，背面寫上抽獎人聯繫電話，便於得獎通知；每張收據只可參與一次，每人最多參與五次。

法拉盛商業改進區共準備十項大獎，隨機抽出十名幸運顧客，獲獎者可獲得價值868元的iPad Pro、AirPod、AirPod Pro、100元目標超市(Target)現金卡等獎品；法拉盛商業改進區將在4月8日(周五)前通過電話與中獎者聯繫，並在網站www.flushingbid.com上公布中獎者名單。

商改區執行主任余鈿崧表示，法拉盛作為紐約市重要商圈之一，不僅有眾多商家雲集，也為消費者提供了便捷優惠的一站式購物體驗，邀請民眾踴躍參加，在法拉盛享受購物體驗的同時，也支持社區零售業和商業發展，贏得超值大獎。

州參議員史塔文斯基(Toby Ann Stavisky)辦公室代表楊旻雯、市議員黃敏儀辦公室代表朱蕾、Sky View代表孫偉家(Wesley Sin)等也到場支持該活動。

更多詳情以及法拉盛地區購物指南，可關注法拉盛商改區[email protected]，或上www.flushingbid.com。