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MTA：堵車費計畫 可望明年底實施

記者和釗宇／紐約報導
MTA日前表示，曼哈頓60街以南實施堵車費的計畫，預計將在2023年底之前實施。（記者和釗宇／攝影）
MTA日前表示，曼哈頓60街以南實施堵車費的計畫，預計將在2023年底之前實施。（記者和釗宇／攝影）

大都會運輸署(MTA)表示，聯邦政府有望在今年底之前批准曼哈頓堵車費(Congestion Pricing)計畫的環境評估流程，目前預計堵車費將在2023年底之前實施。

堵車費計畫擬對進入曼哈頓60街以南的私家車收費，預計將為MTA在未來四年內帶來150億元收入，用於所需的地鐵、公車和鐵路維護升級，並減少碳排放、提高空氣質量，紐約市也將成為全美第一個實施堵車費的城市；該計畫原訂去年初生效，但前川普政府行動緩慢，而且一直拒絕告知大都會運輸署環境評估流程的標準；拜登政府去年3月已經同意繼續推進該計畫。

MTA資本項目管理總監貝蘭格(Steve Berrang)16日在市議會預算公聽上的作證表示，預計聯邦公路管理局(Federal Highway Administration)今年能夠批准堵車費項目的環境評估，「然後再過大約310天，堵車費項目的施工就將完成，堵車費資金就可以開始流向MTA。」

不過，負責設定堵車費收費標準的交通流動性審查委員會(Traffic Mobility Review Board)的六名委員，至今仍未開會討論；根據MTA官方的預期，堵車費對私家車的收費範圍可能在9元至23元之間，不同時段收費不同，卡車收費可能更多。

而根據原有堵車費計畫，緊急車輛、運載殘疾人的車輛以及住在曼哈頓壅堵區且年收入低於6萬元的司機等三大群體可以豁免；此外，交通流動性審查委員會有權授予更多豁免，目前，紐約市警察工會(Police Benevolent Association)、出租車司機、乃至於摩托車和電動車車主都在爭取豁免權；但MTA高層此前警告，針對性豁免將導致其他人負擔更高的堵車費。

堵車費 MTA 曼哈頓

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