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紐約客談／使用電單車 小心鋰電池

紐約客談

法拉盛繁華商業區發生五級火災，調查單位懷疑起火點是小商場裡的電動滑板車商店，疑是鋰電池起火引發火災；就在幾天前，布碌崙(布魯克林)也有一家中餐館的電單車在充電時，鋰電池爆炸引發火災，餐館全毀。

這兩起火災不是偶發事件或者單一事件。根據「消費者報告」網站，自2020年11月，電單車在紐約市合法以來，數量直線上升，它不僅在疫情期間成為外賣郎的騎行工具，也成了一般居民的輔助出行工具。

與此相應的是，由電單車引發的火災也急劇上升，2021年1月到10月，紐約市共發生了75起電單車起火事件，幾乎是2020全年總數的兩倍，共造成72人受傷，三人死亡，數字怵目驚心。

最近一兩年，在交通擁擠的紐約市，使用電動滑板車的人也越來越多，既方便又時髦的特性，受到了不少年輕人的喜愛。然而，就充電電池帶來的安全隱患而言，問題的嚴重性更是加倍了。

如果以前只是一些個體事件，影響還不算大的話，但連續發生的火災，應該給每一個紐約客都敲響警鐘：千萬不能輕視或忽視電單車電池的安全問題；這樣的火災發生在餐館，帶來的或許只是財產損失，但如果發生在居民家中，則對生命構成威脅，後果不堪設想。

從經過安全認證的廠商那裡購買電單車和電動滑板車，仔細詢問充電的方法和注意事項，不輕易在無人看護的情況下充電，注意電池的壽命，不過度使用電池等，都是必須注意的事項。

與此同時，紐約市應該也注意到，必須加強對電單車和和電動滑板車充電電池的監管；因為這不僅是質量問題，也是人命關天的大事。

紐約客談，每周二至周六見報。

紐約市 布碌崙 法拉盛

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