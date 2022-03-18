華裔網紅頸部遭割傷 非裔男辱罵「傻X中國佬」

華裔網紅包厘街遭攻擊，其母稱非洲裔嫌犯曾大罵「傻X中國佬」。(陳思詩提供)

在社媒平台TikTok上擁有500萬粉絲的華裔網紅陳昌泰(Michael Chen，前譯陳麥克)，日前在曼哈頓華埠 包厘街(Bowery)酒吧外，遭疑非洲裔男子持刀划傷後頸部，險些割傷大動脈；其母17日接受本報採訪表示，攻擊時該嫌犯曾辱罵兒子「傻X中國佬，弱雞中國佬。」

陳昌泰的母親陳思詩表示，兒子當晚在Phebe's Tavern外等朋友會合聚餐，做為網紅，朋友圈也不乏其他博主、網紅，當晚的同行女性也大都如此。

這時一名非洲裔男子走過，向其中一名女子搭訕，但該女子為避免交談，假意稱陳昌泰是自己的男朋友；該男子轉向陳昌泰問，「你是怎麼把這麼多女孩拉出(酒吧)來的？」

陳思詩說，兒子好言鼓勵該非洲裔男子，說：「做你自己，你會做得很好的。」後便過馬路準備和電召車中的朋友會合。

在行至馬路中間時，陳昌泰感覺有人從後面拍了拍自己，轉頭查看時便聽到非洲裔男子說，「傻X中國佬，弱雞中國佬。」隨後感覺脖子後一陣發涼，用手一摸才發現已血流如注。

案發後，一行人有的報警，有的驚慌失措，有人追上前拍下了嫌犯的體貌；陳思詩表示，案發後每天都在和轄區市警九分局聯絡，希望能得到調查更新，但如今案件停滯不前，也許不算是仇恨犯罪。

「不想看到再有人成為受害者，或等到死了人才會知道這些人到底有多危險。」陳思詩說，兒子先已出院回家，傷口只差毫釐就會傷到動脈。

陳昌泰表示，生活和以前「真的不一樣了，雖然我很想恢復正常的生活，接近死亡的那一刻我永遠不會忘記。」

他提醒，人們在外出時，要時刻留意周圍的環境，「這是一個危險的城市，甚至對像我這樣的未成年人也有傷害；永遠不要以貌取人，在我看來，這個人既不是遊民 ，也不是神志不清，他看起來與你我別無二致，只是更需小心。」