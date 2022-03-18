亞城槍擊案周年 皇后區守夜 籲保護亞裔女性

市主計長蘭德表達對亞特蘭大槍擊案受害者的哀悼。(記者張心/攝影)

在亞特蘭大 槍擊案發生一周年之際，皇后區 三名亞裔 女性市議員聯合區長，於17日晚在皇后區公所發起守夜活動，向不幸遇難的八名死者表示哀悼，並譴責日益猖獗的仇恨亞裔犯罪，呼籲社會團結並重視對亞裔女性的尊重與保護。

「從亞特蘭大事件中遇害的六名亞裔女性，再到相繼殞命的李尤娜(Christina Yuna Lee，音譯)、高慧民(Michelle Aylssa Go)和馬桂英，我們想藉由悼念這些被害者，來表達對仇亞犯罪的抗議。」市議員黃敏儀說，「亞裔社區不是微不足道的，也不是永遠的移民，面對反對者的偏執和排擠，我們需要給孩子尊嚴感，給老人和婦女安全感。」

市主計長蘭德(Brad Lander)感謝市議員黃敏儀、李琳達(Linda Lee)和黃茱莉(Julie Won)組織此次活動；他說：「曾經的紐約是一個多麼美好的城市，但為何現在卻變得連普通人都不敢上街行走？我們必須採取行動，不能使亞裔因為族裔身分恐懼，且成為暴力的目標。」

皇后區區長理查茲(Donovan Richards)念誦了亞特蘭大槍擊案喪生的八名被害者、及近期在紐約遭受仇亞犯罪的遇害者姓名，「他們是受人愛戴的母親、祖母、妻子、姐妹、阿姨、朋友和社區成員，然而他們無辜的生命卻被無情偷走。」

理查茲表示，亞特蘭大槍擊案不是獨立事件，在紐約和全美還有很多在遭受仇亞犯罪的暴力受害者，沒有疫苗可以抵抗這種新型的「仇恨病毒」，「皇后區是一個團結的多種族社區，作為一名非洲裔，我知道種族歧視並不是新鮮事，但不代表它就應該被繼續忍受。」

州參議員劉醇逸也呼籲，「當我們反思這個沈痛的紀念日時，必須繼續反抗高呼，回擊一切形式的仇恨犯罪。」

州眾議員李羅莎(Nily Rozic)、李琳達和黃茱莉辦公室代表等，也參加了守夜活動。