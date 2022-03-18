犯罪猖獗 霍楚態度反轉擬收緊保釋政策

州長霍楚正準備推出公共安全相關法案包，計畫收緊保釋政策，允許對多次犯案者設定保釋金、給法官更多的自由裁量權罪。（州長辦公室提供）

紐約市 犯罪猖獗問題仍未改善，消息顯示，州長霍楚 (Kathy Hochul)可能改變之前的冷漠態度，正準備推出公共安全相關法案包，計畫收緊保釋政策，允許對多次犯案者設定保釋金、給法官更多的自由裁量權、嚴打槍枝犯罪，並將保釋金改革納入預算 談判；而就在幾天前，州參議會多數黨領袖史都華─考辛斯(Andrea Stewart-Cousins)還表示霍楚反對更改保釋金條例。

州府已經提出十點改革計畫，包括給法官更多自由裁量權來設定保釋金，並且拘留那些多次犯案的嫌疑人；州府的備忘錄顯示，「對於目前無法執行拘捕的罪名，警察有權拒絕輕罪出庭傳票(Desk Appearance Ticket)，拘捕那些在過去八個月內曾收到過輕罪出庭傳票的嫌疑人；同時，對於一定時間內再次犯罪的嫌疑人，也可設定保釋金。」

州府目前計畫將保釋金改革納入預算談判之中；有關法官的保釋金自由裁量權，備忘錄表示，「該法案將設定標準，讓法官基於自己的判斷來設定保釋金，例如嫌疑人的犯罪史及持槍史。」同時，針對地鐵乘客和員工的犯罪、更多槍枝犯罪也須交保。

另一項提案旨在將強制走私、仿製的起訴變得更加容易；目前，持有十把槍才可被起訴B級重罪，持有五把槍將被起訴C級重罪，而州府的法案計畫分別將以上兩項罪名的持槍標準分別降至三把和兩把，以一年為期。

州府還計畫修改「提高刑事責任年齡法」(Raise the Age Law)，該法將刑事責任的年齡線從16歲提高到18歲；但備忘錄表示，「18歲以下的持槍人數大量增長，青少年涉槍被捕數量從2018年的174起升至2021年的439起，其中超過四分之一的嫌疑人有涉槍被捕紀錄。」

州府還計畫允許法官自由決定將一些案件設為刑事案件，而非像目前一樣，只有涉槍案件才可被設為刑事案件；

州府此次改革計畫的大部分都與紐約市長亞當斯(Eric Adams)此前的訴求相同；知情人士稱，副州長本傑明(Brian Benjamin)正在領導起草法案，他被霍楚指定負責處理槍枝暴力問題。

州府計畫收緊保釋金政策，可能給霍楚競選連任加分，因為民主黨溫和派和共和黨一直攻擊保釋條例過於寬鬆；但很可能遭到州議會的抵制，州參議會多數黨領袖史都華─考辛斯和州眾議長希士提(Carl Heastie)都反對更改保釋條例。