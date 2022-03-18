聖派翠克節大遊行 停辦2年終回歸 民眾冒雨參加

聖派翠克節大遊行恢復舉行，青少年觀眾穿上代表愛爾蘭的綠色服裝歡呼。(歐新社)

聖派翠克節(St. Patrick's Day)大遊行 因新冠疫情 被迫暫停兩年，17日回歸曼哈頓，成千上萬的民眾冒著雨站在第五大道兩旁，感受愛爾蘭裔的慶祝活動再次如約而至。「從心理上講，這對所有人都意義非凡」，遊行組織機構主席萊恩(Sean Lane)表示，「紐約真的需要這個。」

遊行從上午11時開始，隊伍從44街出發，穿過35個街區，沿著第五大道一直走到東79街，經過聖派翠克大教堂(St. Patrick's Cathedral)和中央公園，並全程進行線上直播。

遊行路線上的狂歡者身著綠色服裝，揮舞著愛爾蘭國旗，還有民眾特意從外州來參加遊行；來自德州的賴特(Sarah Wright)表示，在遊行連續兩年被取消後，能站在這裡感到「不可思議」，感受空氣中的能量和紐約精神，雖然天氣不好，但也絕對值得。

紐約聖派翠克節大遊行，風笛樂隊演奏愛爾蘭傳統音樂。(記者張晨/攝影)

中午12時，樞機主教杜蘭(Timothy Dolan)在聖派翠克大教堂外舉行默哀，以「紀念九一一事件20周年和疫情受害者」；隨後州長霍楚(Kathy Hochul)會同所有參加遊行者，面朝南方的世貿中心遺址，與紐約市警、消防局、港務局和第69團風笛樂隊成員演奏致哀。

市長亞當斯(Eric Adams)針對遊行表示，這是不同凡響的紐約精神，通過這些歷史悠久的傳統慶典，紐約正在漸漸回歸正常，所有人都應該感到驕傲。

2020年的聖派翠克節大遊行在原定舉行日期的前一周因疫情而取消，直至去年梅西 感恩節遊行如期舉行後，聖派翠克節大遊行的組織單位才於11月宣布今年活動恢復舉行，慶祝大遊行260周年，同時緬懷聖派翠克的遺澤和愛爾蘭人的傳承和文化。