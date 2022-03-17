愛護你的膝關節 醫生點名最常見三大毛病

線上講座由紐約長老會皇后醫院姜楠醫師主講。(紐約長老會皇后醫院提供)

由紐約長老會皇后醫院(NYPQ)與世界日報聯合舉辦的2022線上健康講座系列活動，日前推出第二支影片「常見骨科 問題的預防、診斷與治療」，將帶領社區民眾了解正確的醫學 知識與最新資訊。本影片由紐約長老會皇后醫院骨科手術 師、運動醫學和關節鏡手術醫師，同時也是威爾康乃爾醫學院醫學臨床副教授的姜楠醫師(Kevin Jiang, MD)主講。

影音來源：世界日報

骨科損傷是肌肉骨骼系統的疾病；一些最常見的損傷發生在肩部、肘部和膝部的肌肉、肌腱和關節中；這些包括肩袖撕裂、肩周炎、網球肘、半月板撕裂和膝骨關節炎。

姜醫師將通過在這支影片為觀眾講解常見骨科問題的預防、診斷與治療。欲觀看完整健康講座影片，請至連結：bit.ly/2022nypq2或掃描本文中的二維碼，以下為本期影片摘要：

降低傷害的發生，可以通過結合持續的日常鍛煉來預防。例如快步走、慢跑、騎自行車或游泳。當受傷發生時，大多數可以通過休息、使用消炎藥以及進行物理治療來醫治。如果保守治療失敗，有時可能需要採取注射療法或手術修復。有研究指出，手術治療可以成功地恢復功能、減輕疼痛和提高生活質量。

紐約長老會皇后醫院的骨科醫生團隊在皇后區法拉盛、新鮮草原、貝賽、傑克森高地、陽邊和長島市提供廣泛的門診服務，主要治療膝蓋、臀部、肩部、肘部等部位的損傷和慢性疾病。如需相關信息，請致電866-670-OUCH/6824預約。如需更多信息，請聯繫該院社區健康發展部(718)670-1178。

觀影完畢後，可以參加今年第二波有獎問卷活動，填妥問卷及個人資訊送出後即有機會抽取25元禮卡，名額有限，有興趣的讀者請把握機會。

紐約長老會皇后醫院(NYPQ)與世界日報連續兩年合辦免費線上健康講座，總計十數支涵蓋不同健康主題的影片，獲得讀者及華人社區的廣大迴響。延續後疫情時代的趨勢，今年雙方將再度攜手推出免費線上健康講座影片，主題將圍繞在社區民眾最為關注的日常健康議題及疫情相關資訊，並針對不同的醫學科目作深入解析。為避免漏接相關活動資訊，務請讀者持續關注世界新聞網活動頻道，網址: event.worldjournal.com。