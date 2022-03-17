暌違2年 美國華裔小姐競選再度舉行接受報名

2022年度第19屆美國華裔小姐競選發布會。(記者鄭怡嫣/攝影)

美國華裔 小姐選美會16日宣布，因新冠疫情 暌違兩年，將恢復舉辦「2022年度第19屆美國華裔小姐競選」活動，緩解民眾因疫情長居家中的苦悶，也讓年輕貌美、才藝與智慧並存的佳麗們再踏上舞台；活動現接受報名，年齡17至26歲合法居留美國的華裔女性均可參加。

創辦人兼營運總監阮健華表示，自2002年創辦美國華裔小姐競選以來，20多年裡從選美會出道的佳麗們，均在香港 娛樂圈與國際選美舞台上取得輝煌的佳績，例如2004年冠軍陳法拉，在2005年香港TVB國際華裔小姐競選獲得亞軍後，一直在香港演藝圈發展成績優越，2014年回美國在茱莉亞學院修讀碩士學位，後參演漫威電影「尚氣與十環幫傳奇」。

阮健華還表示，近年來，美國華裔小姐冠軍佳麗們，連續五年在香港國際中華小姐比賽中取得三甲佳績，例如2014年惠櫸喬奪得季軍、2015年陳舒菲奪得亞軍，2016年余思霆和2017李思佳均獲得冠軍，2018年吳雅珠奪得季軍。

其中余思霆接拍多部劇集和主持工作，TVB電視至潮綜藝節目「一日打工仔」也正在熱播中，她出席當天選美會啟動新聞發布會，分享當年參賽經驗和近況。

競選活動將由選美會主辦，康州金神大賭場協辦，麗興恒生集團冠名贊助，活動現已接受報名，年齡17至26歲合法居留美國的華裔女性均可參加，早鳥載止日期為4月22日，最終截止日期是5月27日。

大會安排5月28日在紐約法拉盛喜來登酒店進行面試，之後進行為期兩個月的活動，包括20天的集訓課程，6月18日的首場公演，7月8日才藝淘汰賽和7月23日在康州金神大賭場舉行總決賽，詳情可致電(347)829-6692或(917)686-0866查詢。