我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭宣稱擊斃第4位俄軍將領：攻進馬立波時陣亡

「烏克蘭不會加入北約」 澤倫斯基：這是事實須承認

傳心家長協會 特殊華童家長互助取暖

記者鄭怡嫣／紐約報導
由華人家長建立的傳心家長協會，互幫互助有特殊教育及服務需要的華人家庭。(雷Sim提供)
由華人家長建立的傳心家長協會，互幫互助有特殊教育及服務需要的華人家庭。(雷Sim提供)

20多年前，當三歲半、還不會說話的大兒子被診斷出自閉症時，雷Sim崩潰了，那段時間，她和丈夫處於零溝通的狀態，「各自心頭都插了把劍」，但逐漸，通過學校、社工和醫生的介紹，越來越多特殊華童的家長開始結識關照彼此，組團取暖，他們在2016年成立了傳心家長協會；不久前，已有600多位華人家長加入的傳心，首次獲得了紐約州府「發展障礙規畫委員會」(NYS DDPC)的經費，也是唯一一個獲得該委員會經費的華人組織。

雷Sim是來自馬來西亞的華裔一代移民，大兒子出生那會兒，挑食、情緒化，從不直視父母與其他親人的目光，直到三歲半被診斷自閉症，她和丈夫才明白，這些行為並非小男孩慣有的搗蛋調皮；但那時，他們已錯過市衛生局為三歲以下兒童提供的早期特殊教育；此後，他們與社工在全市找了一年學校，也未能找到為家長提供中文服務的學校。

三年後，二兒子出生了，一歲左右，雷Sim就為他做了評估，也被診斷為自閉症；她把所有的時間都花在了兩位兒子身上，但當看到他們有明顯的進步時，她也由衷的喜悅；如今，已經成年的兩位孩子能認字，但不說話，他們對拼圖很拿手，也會用平板電腦裡的圖案和打字條的方式與她交流。

通過學校、社工、醫生及特殊教育評估人員等的介紹，雷Sim也認識了更多特殊華童的家長，這些家長多是一代移民，英語水平有限，孩子們有自閉症、腦癱、無骨病、多動症等各類問題，常感到無助，也無人可以傾訴；於是過來人帶著新手爸媽，共享經驗與心得，2016年，他們共同成立了傳心家長協會，不收政府分文，義務性地互幫互助；如今，加入的華人家長已逾600人，多分布在華人聚居的皇后區法拉盛以及布碌崙(布魯克林)。

「許多特殊華童的家長，對於如何獲得關照與服務，仍處於十分茫然的階段」雷Sim說，「從協會設立至今，我們都要一遍遍敦促新入群的家長，一定要進入州發展障礙人士辦公室(OPWDD)的系統」，協會每月會舉辦工作坊、聚會或慶祝活動，討論與教育及個別教育計畫(IEP)相關的問題，華人家長從剛開始「得不到服務，覺得無藥可救」，變得逐漸打開心房，釋放心理壓力，見證孩子們的點滴進步。

根據聯邦疾病防治中心(CDC)統計，約六分之一的三至17歲兒童至少患有一種或多種發育障礙；據估計，在紐約市，華人家庭出生的三至12歲兒童中，約有1萬5664名可能面臨發育與特殊教育服務需求的挑戰。

新冠疫情對特殊華童的家長也是一個挑戰，他們在家長群裡最常問的兩大問題便是：「孩子還要不要上學」以及「孩子中招新冠怎麼辦」；’特殊孩童一般不聽指令與老師督導，根據傳心家長協會會長雷Sim的估計，群裡每五位家長，就有一位家長不敢放手讓孩子去上學，「但全天待在家中整日照看孩童，同樣心力交瘁」。

另一個問題是華人社區對於特殊家庭的歧視，在皇后區法拉盛，許多特殊家庭常與其他家庭合租，他們常因特殊小孩的不規範的舉止而在背後指點，甚或揚言要報警，「華人社區對特殊兒童及教育的關注度很少，同理心也不夠」，雷Sim說。

今年初，雷Sim所在的傳心家長協會首次得到州政府經費，也是唯一一家獲州府「發展障礙規畫委員會」資助的華人組織，他們希望打破這樣的歧視，增進華人社區對這些家庭的了解與支持，也為特殊華童的家長提供更多的互助與支持。

華人 教育 法拉盛

上一則

地鐵內遇劫 史島學生遭青少年群毆失財

下一則

MoMA揮刀傷人 兇嫌被逮：我不是壞人 只是脾氣壞

延伸閱讀

「遺產規劃公益講座」

「遺產規劃公益講座」
紐約法拉盛踢打2歲童慣犯送審 去年同地點襲擊9歲童

紐約法拉盛踢打2歲童慣犯送審 去年同地點襲擊9歲童
紐約慣犯法拉盛當街抓狂 踢打2歲童

紐約慣犯法拉盛當街抓狂 踢打2歲童
市議員黃敏儀 感謝城市清潔隊美化法拉盛

市議員黃敏儀 感謝城市清潔隊美化法拉盛

梁文華律師專業房屋地產交易 法拉盛布碌崙皆有辦公室服務

梁文華律師專業房屋地產交易 法拉盛布碌崙皆有辦公室服務

熱門新聞

紐約州一亞裔女子無故遭一男子拳打腳踢。(NBC視頻截圖)

紐約亞裔女家門口遭拳打腳踢逾130次 男嫌以仇恨罪被捕

2022-03-14 19:32
費城梅菲爾社區母子三人遭襲擊。圖為發生地點的街區圖。（取自谷歌地圖）

紐約華男費城強暴女同事未遂 連捅母子三人

2022-03-09 12:08
警方懷疑83歲連環殺手是無頭女碎屍案兇手。資料照。(記者胡聲橋/攝影)

紐約女屍頭顱在兇嫌家中尋獲 8旬老漢為連環殺手

2022-03-10 13:19
最新數據顯示，Omicron變種病毒的一個亞種BA.2正在攻占紐約州。圖為紐約曼哈頓街頭廣告呼籲人們踴躍接種疫苗。(路透)

Omicron變種病毒亞種BA.2 紐約州現蹤

2022-03-08 14:04
西語裔兩歲女童當街被精神疾病患者踢打，頭部受傷。(ABC7視頻截圖)

紐約慣犯法拉盛當街抓狂 踢打2歲童

2022-03-12 09:51
一場風暴將在本周末12日(周六)至13日(周日)來襲紐約市，預計從9日開始，氣候將變得更多變與潮濕。(Getty Images)

夏令日光節約時間13日開始 紐約周末迎來強風暴

2022-03-09 13:59

超人氣

更多 >
「整條街都送給犯罪集團」 西雅圖治安差 亞馬遜撤員工

「整條街都送給犯罪集團」 西雅圖治安差 亞馬遜撤員工

「不用再撥鐘 天天夏令時」參院通過法案 就看眾院怎說

「不用再撥鐘 天天夏令時」參院通過法案 就看眾院怎說
俄國宣布制裁拜登與布林肯等13人

俄國宣布制裁拜登與布林肯等13人
趙立堅指美國刪除烏克蘭生化戰訊息 遭外媒拆穿

趙立堅指美國刪除烏克蘭生化戰訊息 遭外媒拆穿
連續槍殺紐約、華府遊民 30歲嫌犯15日清晨落網

連續槍殺紐約、華府遊民 30歲嫌犯15日清晨落網