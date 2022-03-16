傳心家長協會 特殊華童家長互助取暖

由華人家長建立的傳心家長協會，互幫互助有特殊教育及服務需要的華人家庭。(雷Sim提供)

20多年前，當三歲半、還不會說話的大兒子被診斷出自閉症時，雷Sim崩潰了，那段時間，她和丈夫處於零溝通的狀態，「各自心頭都插了把劍」，但逐漸，通過學校、社工和醫生的介紹，越來越多特殊華童的家長開始結識關照彼此，組團取暖，他們在2016年成立了傳心家長協會；不久前，已有600多位華人 家長加入的傳心，首次獲得了紐約州府「發展障礙規畫委員會」(NYS DDPC)的經費，也是唯一一個獲得該委員會經費的華人組織。

雷Sim是來自馬來西亞的華裔一代移民，大兒子出生那會兒，挑食、情緒化，從不直視父母與其他親人的目光，直到三歲半被診斷自閉症，她和丈夫才明白，這些行為並非小男孩慣有的搗蛋調皮；但那時，他們已錯過市衛生局為三歲以下兒童提供的早期特殊教育 ；此後，他們與社工在全市找了一年學校，也未能找到為家長提供中文服務的學校。

三年後，二兒子出生了，一歲左右，雷Sim就為他做了評估，也被診斷為自閉症；她把所有的時間都花在了兩位兒子身上，但當看到他們有明顯的進步時，她也由衷的喜悅；如今，已經成年的兩位孩子能認字，但不說話，他們對拼圖很拿手，也會用平板電腦裡的圖案和打字條的方式與她交流。

通過學校、社工、醫生及特殊教育評估人員等的介紹，雷Sim也認識了更多特殊華童的家長，這些家長多是一代移民，英語水平有限，孩子們有自閉症、腦癱、無骨病、多動症等各類問題，常感到無助，也無人可以傾訴；於是過來人帶著新手爸媽，共享經驗與心得，2016年，他們共同成立了傳心家長協會，不收政府分文，義務性地互幫互助；如今，加入的華人家長已逾600人，多分布在華人聚居的皇后區法拉盛 以及布碌崙(布魯克林)。

「許多特殊華童的家長，對於如何獲得關照與服務，仍處於十分茫然的階段」雷Sim說，「從協會設立至今，我們都要一遍遍敦促新入群的家長，一定要進入州發展障礙人士辦公室(OPWDD)的系統」，協會每月會舉辦工作坊、聚會或慶祝活動，討論與教育及個別教育計畫(IEP)相關的問題，華人家長從剛開始「得不到服務，覺得無藥可救」，變得逐漸打開心房，釋放心理壓力，見證孩子們的點滴進步。

根據聯邦疾病防治中心(CDC)統計，約六分之一的三至17歲兒童至少患有一種或多種發育障礙；據估計，在紐約市，華人家庭出生的三至12歲兒童中，約有1萬5664名可能面臨發育與特殊教育服務需求的挑戰。

新冠疫情對特殊華童的家長也是一個挑戰，他們在家長群裡最常問的兩大問題便是：「孩子還要不要上學」以及「孩子中招新冠怎麼辦」；’特殊孩童一般不聽指令與老師督導，根據傳心家長協會會長雷Sim的估計，群裡每五位家長，就有一位家長不敢放手讓孩子去上學，「但全天待在家中整日照看孩童，同樣心力交瘁」。

另一個問題是華人社區對於特殊家庭的歧視，在皇后區法拉盛，許多特殊家庭常與其他家庭合租，他們常因特殊小孩的不規範的舉止而在背後指點，甚或揚言要報警，「華人社區對特殊兒童及教育的關注度很少，同理心也不夠」，雷Sim說。

今年初，雷Sim所在的傳心家長協會首次得到州政府經費，也是唯一一家獲州府「發展障礙規畫委員會」資助的華人組織，他們希望打破這樣的歧視，增進華人社區對這些家庭的了解與支持，也為特殊華童的家長提供更多的互助與支持。