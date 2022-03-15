我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

上海疫情嚴峻 3月21日起入境航班分流成都、廈門等12地

英國18日起 取消所有新冠入境限制

繼鐵錘猛砸女乘客 皇后區同一地鐵站又現持刀搶劫案

記者鄭怡嫣／紐約報導
市警發布持刀搶劫嫌犯照片。(市警局提供)
市警發布持刀搶劫嫌犯照片。(市警局提供)

繼鐵錘砸頭攻擊女乘客案後，紐約皇后區長島市地鐵站又發生一起搶劫案，一名男劫匪持刀威脅站內一位女乘客交出現金，取走她交出的200元後逃走；市警公布嫌犯作案視頻及照片，呼籲民眾提供線索。

市警表示，3月13日(周日)晚5時45分左右，一位31歲的女性走入位於皇后區長島市的皇后廣場(Queens Plaza)E線地鐵站，一位陌生男在站內持刀威脅這名女乘客，逼她交出現金，在收到她遞出的200元後逃離現場，女乘客未受傷。

此前2月24日晚在同一地鐵站，曾發生一起駭人的鐵錘砸頭攻擊女乘客案，57歲嫌犯布朗特(William Blount)將一名女乘客踢下樓梯，用錘子擊打受害人頭部至少15次，導致她的顱骨骨折、顱內出血、頭部瘀傷及腫脹。

警方呼籲民眾提供線索，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

地鐵站 長島市 皇后區

上一則

共和黨參選人李修頓內部民調：能打敗霍楚

下一則

亞裔婦在家門口遭拳打腳踢百餘次 男嫌仇恨犯罪被捕

延伸閱讀

繼鐵錘砸女乘客 紐約皇后區同一地鐵站又發生持刀搶劫

繼鐵錘砸女乘客 紐約皇后區同一地鐵站又發生持刀搶劫
法拉盛連7起模式盜竊 偷走被害人手機 警緝3嫌

法拉盛連7起模式盜竊 偷走被害人手機 警緝3嫌
加國魁北克水電 河底送至皇后區阿斯托利亞

加國魁北克水電 河底送至皇后區阿斯托利亞
地鐵站鎚擊華男 非裔嫌保釋金30萬元

地鐵站鎚擊華男 非裔嫌保釋金30萬元
紐約地鐵站用鐵鎚攻擊華裔 非裔被捕控多項仇恨犯罪

紐約地鐵站用鐵鎚攻擊華裔 非裔被捕控多項仇恨犯罪

熱門新聞

紐約州一亞裔女子無故遭一男子拳打腳踢。(NBC視頻截圖)

紐約亞裔女家門口遭拳打腳踢逾130次 男嫌以仇恨罪被捕

2022-03-14 19:32
費城梅菲爾社區母子三人遭襲擊。圖為發生地點的街區圖。（取自谷歌地圖）

紐約華男費城強暴女同事未遂 連捅母子三人

2022-03-09 12:08
警方懷疑83歲連環殺手是無頭女碎屍案兇手。資料照。(記者胡聲橋/攝影)

紐約女屍頭顱在兇嫌家中尋獲 8旬老漢為連環殺手

2022-03-10 13:19
最新數據顯示，Omicron變種病毒的一個亞種BA.2正在攻占紐約州。圖為紐約曼哈頓街頭廣告呼籲人們踴躍接種疫苗。(路透)

Omicron變種病毒亞種BA.2 紐約州現蹤

2022-03-08 14:04
西語裔兩歲女童當街被精神疾病患者踢打，頭部受傷。(ABC7視頻截圖)

紐約慣犯法拉盛當街抓狂 踢打2歲童

2022-03-12 09:51
一場風暴將在本周末12日(周六)至13日(周日)來襲紐約市，預計從9日開始，氣候將變得更多變與潮濕。(Getty Images)

夏令日光節約時間13日開始 紐約周末迎來強風暴

2022-03-09 13:59

超人氣

更多 >
紐約律師李進進遭刺身亡 25歲華女疑辦移民行兇

紐約律師李進進遭刺身亡 25歲華女疑辦移民行兇
南加華人女博士遭警擊斃 背後原因令人唏噓

南加華人女博士遭警擊斃 背後原因令人唏噓
紐約亞裔女家門口遭拳打腳踢逾130次 男嫌以仇恨罪被捕

紐約亞裔女家門口遭拳打腳踢逾130次 男嫌以仇恨罪被捕
馬斯克找普亭「單挑」 嗆賭注是烏克蘭

馬斯克找普亭「單挑」 嗆賭注是烏克蘭
網友虧孫兒要成韓國人 大S前婆婆張蘭回應了

網友虧孫兒要成韓國人 大S前婆婆張蘭回應了