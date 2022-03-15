紐約親子互助會 在日落公園傳授自我防衛術

自我防衛術講授結束後，部分參與者合影。（記者胡聲橋/攝影）

紐約親子互助會日前邀請一位獲空手道一級黑帶的女性到布碌崙(布魯克林)日落公園 為華裔居民傳授自我防衛術，吸引眾人參加。

紐約當前治安狀況不佳，地鐵 暴力事件不斷，針對亞裔 的仇恨犯罪層出不窮。紐約親子互助會為此與南布碌崙互助會(South Brooklyn Mutual Aid)合作，邀請獲空手道一級黑帶並畢業於哈佛大學肯尼迪政府學院的阿卜杜勒哈米德(Rana Abdelhamid)到日落公園傳授自我防衛術。

阿卜杜勒哈米德說，她自己就是仇恨攻擊的倖存者，所以她特別理解人們對仇恨犯罪的恐懼，也希望能發揮自己的特長，幫助社區居民。她告訴大家首先要有防衛的意識，要注意周圍的人和環境，要保持警覺，然後她用示範、講解、對練的方法，傳授實用的防身招數。

互助會會長黃妮可說，學幾招實用的自我防衛術非常重要，既保護自己也保護家人，這已經成了一些亞裔女性有意識參與的活動。

劉艾米(Amy Lau)和她的媽媽早早來到了講授地點。最近經常聽說地鐵里發生暴力事件，她經常坐地鐵，感到非常害怕。她說看到新聞，有一名住在日落公園附近的年輕女性被尾隨進了自己的公寓樓，最後靠奮力掙扎脫身了。為此，她就特別想來學幾招，萬一真碰上類似的情況，希望能應對。她還把媽媽也叫來，她說年紀大的女性其實更脆弱，她們更需要學習一些脫身的辦法。

來自大陸的鄭錦榮說，她就住在附近，晚上經常到公園逛逛，以前不覺得什麼，現在因為治安不好，還真有點害怕。她說她想學一些基本的招數，這樣就不怕別人過來惹事，即使發生什麼事情，她也不會驚慌失措。

馬蒂內茲(Erika Martinez)是帶著自己十幾歲的女兒一起來的，她說，真要出了什麼事情，靠的還是自己，能學幾招自我防身術非常有用。