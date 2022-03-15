亞裔婦在家門口遭拳打腳踢百餘次 男嫌仇恨犯罪被捕

一名67歲亞裔女子正被一名42歲男子惡意拳打腳踢。(NBC視頻截圖)

紐約洋克市(Yonkers)一名67歲的亞裔 女性無故被一名42歲的男子惡意拳打腳踢逾130次，攻擊者因為仇恨犯罪 和謀殺未遂罪被逮捕。

上周五(11日)下午約6時15分，警方接到來自一棟公寓樓的報案說，有一名女性在公寓樓的門廳內受攻擊後流血。警方趕到現場後發現，一名67歲的亞裔女子癱在公寓樓的門廳內，面部嚴重受傷，她很快被送往當地醫院接受治療。

攻擊嫌疑人名為埃斯科(Tammel Esco)，仍在樓外。警方在現場拘留了埃斯科，後來他被關押在威徹斯特郡監獄，不得保釋。

警方經過調查後發現，受害者當時正在回家的路上，在住宅樓前遇到嫌疑人，並快步超過了嫌疑人。嫌疑人朝受害者喊種族歧視 的話語。受害人未理睬，當她打開第二道門，正要進入大廳時，嫌疑人在沒有任何警告的情況下，從背後猛擊受害者頭部，將她推翻在地，然後連續拳打她頭部和面部超過125次，還用腳踩了受害人七次，並朝受害人吐口水。

後經醫院檢查，受害者面部骨折，腦出血，頭部有多處挫傷和撕裂傷，目前仍在醫院接受治療。

洋克市市长斯帕诺(Mike Spano)谴责了这起犯罪，「仇恨犯罪在我们的城市是不可容忍的，警方迅速逮捕了这名暴力罪犯，将他从我们的街道上带走。我预计嫌疑人将因其令人发指的行为按法律受到最大程度的指控。我将继续为受害者及其家人祈祷。」

洋克市警察局长穆勒(John J. Mueller)称，这是他所见过的最骇人听闻的袭击之一。穆勒说，毆打一名无助的女性是卑鄙的，因为她的族裔而對她施暴更令人髮指。「这名被告必须受到法律最大程度的懲罰，這樣才能发出明确的訊息，我们的城市不会容忍仇恨和暴力的行为。」