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美國紐約華人聯合會慶3周年 矢志當警民橋梁

記者胡聲橋／紐約報導
美國紐約華人聯合會慶祝成立三周年。(紐約華人聯合會提供)
美國紐約華人聯合會慶祝成立三周年。(紐約華人聯合會提供)

美國紐約華人聯合會日前在布碌崙(布魯克林)慶祝成立三周年，聯合會成員、政界人士、警界人士、華裔社團代表、八大道商界代表等200多人出席。

聯合會會長魏清表示，他們希望民眾安全、反對仇恨、警民一心、服務社區。聯合會成立以來，成員們不僅自己捐款捐物，出錢出力，為社區服務，疫情期間還組織了多項活動，比如多次向警局、醫院、法院、消防局捐贈口罩等防疫物資；組織社區居民為社區見義勇為者籌款度過難關，並參與組織了多次華裔社區的抗議活動。

魏清說，聯合會尤其強調建設警民關係，他們積極參加警民會議，支持警察正義執法。在目前治安較差，仇恨犯罪有上升趨勢的情況下，積極與警方合作，制止和打擊仇恨犯罪就顯得尤其重要。

美國紐約華人聯合會慶祝成立三周年。(記者胡聲橋／攝影)
美國紐約華人聯合會慶祝成立三周年。(記者胡聲橋／攝影)

聯合會理事長黃啟旺表示，聯合會的核心為社區安全和服務社區，聯合會是團結互助的平台，也是溝通警民關係的橋梁，在未來的日子裡，聯合會將繼續與各方合作，帶領社區民眾維護社區安全。

聯合會還為此前出警時犧牲的華裔警官劉文建舉行了追思活動，劉文建的父母和遺孀都參加。劉文建的父親回憶起自己的兒子，仍然泣不成聲。

聯邦第11選區國會眾議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)，紐約州眾議員白彼得(Peter Abbate)、寇頓(Willian Colton)，紐約市議員紀思庭(Justin Brannan)都參加了這次慶祝活動。參加這次活動的還有不少警界人士，包括紐約警務處第一副處長Edward Caban，四星總警司Kenneth E. Corey，布碌崙南區兩星助理警司Michael Kemper，史泰登島的一星警司Charles McEvoy等。

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