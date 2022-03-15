布碌崙南區聖派翠克節慶典 本月回歸

布碌崙南區聖派翠克節即將於3月中下旬回歸。(取自brparade網站)

紐約市新冠疫情 降溫，有著豐富歷史的布碌崙 (布魯克林)南區聖派翠克節(St. Patrick Day)即將回歸，本月將分別在貝瑞吉(Bay Ridge)、公園坡(Park Slope)舉行；主辦方表示，這是因疫取消兩年後的首次回歸，將帶來更盛大、更吸睛的盛典，與民同歡。

公園坡將於3月20日舉行第45屆聖派翠克節遊行 慶祝活動，時間是早上10時30分，地點是Holy Name of Jesus Church，地址是布碌崙Prospect Park West 245號，隊伍在中午12時30分將走到Bartel-Pritchard廣場集合。

主辦方表示，就如同疫情前的活動一樣，當日有樂隊和傳統舞蹈表演，還有適合孩童玩樂的遊戲、手工藝製作；主辦方也會將來自愛爾蘭的骨董文物，例如骨董車展示給大眾欣賞，不容錯過，入場免費。

聖派翠克節帶有濃厚的宗教色彩，是為紀念愛爾蘭的基督教主聖派翠克(St. Patrick)的日子，但歷年來在布碌崙南區的慶祝活動上，已變成各族裔同歡、促進文化交流的好機會；在這節日有配戴三葉草、穿綠色衣服或綠色飾物的習慣。

貝瑞吉也將在3月27日迎來第27屆聖派翠克節遊行，「回歸了，並且比以往更好！」，主辦方在社群媒體上表示；慶典將於早上9時30分，在St. Patrick Roman Catholic Church展開，地址是布碌崙4大道9511號，遊行隊伍將於下午1時在3大道交Marine大道開始，入場免費，更多詳情可查詢www.brparade.com。

自疫情穩定後，主辦方希望活動能早日回歸，以目前的情況來看，基本上不會再有取消的變動；「我們只是分享愛爾蘭文化及表達對傳統文化的熱愛，這對當地人來說是需要且渴望的」。