華人單車30秒內被竊 市警籲加強防盜

華康會的監控錄像捕捉到竊賊用不到30秒的時間盜走員工的單車。(華康會提供)

布碌崙 (布魯克林)華人健康協會一名員工日前將單車鎖在羊頭灣會所樓下，不料遭一名盜竊手法嫻熟的慣犯，在短短30秒鐘之內便將鎖撬開騎走；轄區市警61分局表示，汽車 、單車盜竊是該社區近來頻發的犯罪，呼籲駕駛離開車前要確保車門上鎖、外賣郎也要將電單車停在安全區域，否則容易成為竊賊目標。

華康會會長陳麗娜指出，該名員工向來都把單車鎖在U大道東16街會所門口的鐵欄邊，但11日下班後離開時，驚覺單車不翼而飛；他們查了監控錄像發現，一名全身穿著黑色衣服的外族裔男子在犯案前，已數次徘徊觀察，隨後趁四下無人之際，快速走到單車旁，用工具剪斷鎖後就跳上單車騎走，全過程不到30秒，顯然是個慣偷。

失主報案後，兩名社區協調警員(NCO)Thomas Costarella、Daniel Miller12日到該中心，向受害者收集證據，發現盜賊在犯案前並未戴口罩，監控也拍攝到他的樣貌，相信很快就能將其抓獲。

警員也強調，近期單車盜竊在羊頭灣成普遍現象，很多外賣郎使用的電單車更是犯罪分子的目標，一定要將這些財產上鎖在安全的區域；不僅如此，汽車盜竊也是廣泛發生的犯罪，警方懷疑社區出現一批專門在社區尋找下手機會的黨夥，一定要確保離車前將車熄火，不要將貴重物品放在車內。

陳麗娜表示，不只員工丟失單車，還有長者義工在曼哈頓遭攻擊，而她住所的信箱，已被人撬開許多次；種種跡象說明，紐約市 治安愈來愈糟糕；很多犯罪者被捕之後也無法被關押，與寬鬆的保釋改革(Bail Reform)法案脫不了關係；警方也抱怨，在這樣的體制下也很難執法，對城市的治安現況感到氣憤又無奈。