我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以色列媒體：俄不反對由普亭與澤倫斯基在耶路撒冷會談

會員證過期硬闖 紐約現代藝術博物館2女雇員被刺傷

中華公所紀念孫中山逝世97周年

記者張晨╱紐約報導
紐約中華公所舉行孫中山逝世97周年紀念活動。(中華公所提供)
紐約中華公所舉行孫中山逝世97周年紀念活動。(中華公所提供)

紐約中華公所12日舉行中華民國國父孫中山逝世97周年紀念活動，向孫中山銅像獻花和鞠躬，表達緬懷之情。

該活動為一年一度的僑社傳統，讓海外華人有緬懷先烈的機會，不忘三民主義「民有、民治、民享」精神，中華公所主席曾偉康帶領屬下各僑團代表，在公所中山禮堂依序向孫中山銅像獻花，行三鞠躬禮。

曾偉康表示，孫中山依三民主義建立中華民國時，建國大綱已經超越了當時時代的人所能夠想像的國家格局，如今華人在世界展露頭角，可見孫中山的遺願已經逐漸落實，但原居地在民權主義、人民參政、憲法治國等仍需努力，孫中山先生是先知先覺者，中華民族同胞都感到驕傲。

駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章表示，孫中山曾三次來到紐約，為建立中華民國與僑胞一起奮鬥，因此紐約僑胞與孫中山關係非常密切，如今僑胞繼續堅持其自由民主理念，令人感動。

自2019年孫中山銅像永久安置在哥倫布公園，並命名為「中山廣場」，得到眾多華裔民眾的熱烈支持。

出席紀念儀式的還包括駐紐約太北經濟文化辦事處副處長陳珮瑩，紐約華僑文教服務中心主任陳永豐及副主任靳芳芳等。

中華民國 華人 華裔

上一則

皇后學院校長吳華揚演講 「疫情後的亞裔」走在命運分叉口

下一則

紐約市疫苗接種令截期到 更多公務員面臨解雇

延伸閱讀

分分鐘獵奇／卡車司機女兒扮富二代 掀翻紐約上流社會

分分鐘獵奇／卡車司機女兒扮富二代 掀翻紐約上流社會
芝中華會館董事會 關注華埠治安

芝中華會館董事會 關注華埠治安
岡州保安堂 春節祭祖慎終追遠

岡州保安堂 春節祭祖慎終追遠
聖瑪利諾市華協 植樹紀念孫中山

聖瑪利諾市華協 植樹紀念孫中山
蘇貞昌引孫中山情詩 藍反酸「沒這首」

蘇貞昌引孫中山情詩 藍反酸「沒這首」

熱門新聞

費城梅菲爾社區母子三人遭襲擊。圖為發生地點的街區圖。（取自谷歌地圖）

紐約華男費城強暴女同事未遂 連捅母子三人

2022-03-09 12:08
警方懷疑83歲連環殺手是無頭女碎屍案兇手。資料照。(記者胡聲橋/攝影)

紐約女屍頭顱在兇嫌家中尋獲 8旬老漢為連環殺手

2022-03-10 13:19
最新數據顯示，Omicron變種病毒的一個亞種BA.2正在攻占紐約州。圖為紐約曼哈頓街頭廣告呼籲人們踴躍接種疫苗。(路透)

Omicron變種病毒亞種BA.2 紐約州現蹤

2022-03-08 14:04
一場風暴將在本周末12日(周六)至13日(周日)來襲紐約市，預計從9日開始，氣候將變得更多變與潮濕。(Getty Images)

夏令日光節約時間13日開始 紐約周末迎來強風暴

2022-03-09 13:59
紐約大學學生頻遭攻擊，四起案件中三起受害者為亞裔。(記者張晨／攝影)

紐大學生頻遭攻擊 4受害者中3人為亞裔

2022-03-06 15:26
西語裔兩歲女童當街被精神疾病患者踢打，頭部受傷。(ABC7視頻截圖)

紐約慣犯法拉盛當街抓狂 踢打2歲童

2022-03-12 09:51

超人氣

更多 >
大揭密 俄軍侵烏戰術被洞悉 原來敗在「它」手上　

大揭密 俄軍侵烏戰術被洞悉 原來敗在「它」手上　
16歲獻初夜給陳冠希 香港辣模11年後「撞臉充氣娃娃」

16歲獻初夜給陳冠希 香港辣模11年後「撞臉充氣娃娃」
紐約慣犯法拉盛當街抓狂 踢打2歲童

紐約慣犯法拉盛當街抓狂 踢打2歲童
普亭為何久攻不下烏克蘭？克魯曼：獨裁強人其實最弱

普亭為何久攻不下烏克蘭？克魯曼：獨裁強人其實最弱
開戰Day17／英情資分析 俄軍距基輔市中心約25公里

開戰Day17／英情資分析 俄軍距基輔市中心約25公里