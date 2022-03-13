中華公所紀念孫中山逝世97周年

紐約中華公所舉行孫中山逝世97周年紀念活動。(中華公所提供)

紐約中華公所12日舉行中華民國 國父孫中山逝世97周年紀念活動，向孫中山銅像獻花和鞠躬，表達緬懷之情。

該活動為一年一度的僑社傳統，讓海外華人 有緬懷先烈的機會，不忘三民主義「民有、民治、民享」精神，中華公所主席曾偉康帶領屬下各僑團代表，在公所中山禮堂依序向孫中山銅像獻花，行三鞠躬禮。

曾偉康表示，孫中山依三民主義建立中華民國時，建國大綱已經超越了當時時代的人所能夠想像的國家格局，如今華人在世界展露頭角，可見孫中山的遺願已經逐漸落實，但原居地在民權主義、人民參政、憲法治國等仍需努力，孫中山先生是先知先覺者，中華民族同胞都感到驕傲。

駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章表示，孫中山曾三次來到紐約，為建立中華民國與僑胞一起奮鬥，因此紐約僑胞與孫中山關係非常密切，如今僑胞繼續堅持其自由民主理念，令人感動。

自2019年孫中山銅像永久安置在哥倫布公園，並命名為「中山廣場」，得到眾多華裔 民眾的熱烈支持。

出席紀念儀式的還包括駐紐約太北經濟文化辦事處副處長陳珮瑩，紐約華僑文教服務中心主任陳永豐及副主任靳芳芳等。