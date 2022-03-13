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紐約市疫苗接種令截期到 更多公務員面臨解雇

記者顏潔恩╱紐約報導
紐約市公務員的強制疫苗接種令11日又有部分市府機構到期，未接種者要被解雇；圖為市府員工此前上街示威、抗議疫苗令。(歐新社)
紐約市公務員的強制疫苗接種令11日又有部分市府機構到期，未接種者要被解雇；圖為市府員工此前上街示威、抗議疫苗令。(歐新社)

紐約市針對公務員的強制疫苗接種令，11日又有部分市府機構的員工到期，在期限前未接種新冠疫苗者，將依照規定予以解雇；市長亞當斯(Eric Adams)透露，目前已有92%的人呈交已完成第二劑接種的疫苗證明，暫未透露新一輪中有多少人被解雇。

消息指出，每個市府機構預定的接種期限都不相同，但公務員必須在特定日期前出示已完成輝瑞(Pfizer)及莫德納(Moderna)的第二劑疫苗，接種嬌生(J&J)疫苗者則需一劑接種證明即可；公務員在去年應至少已完成第一劑疫苗接種，並在45天之內接種第二劑。

根據市府消息，11日又有新一輪的期限到期，但當局沒有透露多少人未能呈交相關證明而被解雇，接下來幾天將發布更多細則。

「我們的目標從來都是鼓勵接種、而不是解雇」，亞當斯表示，目前92%的公務員已完成接種第二劑疫苗。

此次解雇為違反強制疫苗令的第二次解雇，上個月市府已解雇1428名公務員，他們先前拒絕接種疫苗而開始休無薪假，期限滿後依然拒打疫苗，按照命令予以解雇，大多都在市教育局(DOE)和市房屋局(New York City Housing Authority)工作；被迫休無薪假、後來在期限內接種的公務員約有939人。

紐約市公務員的強制疫苗接種令11日又有部分市府機構到期，未接種者要被解雇；圖為市...
紐約市公務員的強制疫苗接種令11日又有部分市府機構到期，未接種者要被解雇；圖為市府員工此前上街示威、抗議疫苗令。(歐新社)

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