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防疫鬆綁 餐飲業生意未見起色 華裔小店仍充滿信心

記者張晨╱紐約報導
紐約市市餐飲業上座率仍原地踏步，疫情前的熱鬧景象，仿若遙不可及。(歐新社)
紐約市市餐飲業上座率仍原地踏步，疫情前的熱鬧景象，仿若遙不可及。(歐新社)

隨著紐約市防疫禁令鬆綁，餐館等公共場所可不再檢查顧客的疫苗接種情況，但上座率仍原地踏步、不如疫前；而聯邦餐館復興基金(Restaurant Revitalization Fund-RRF)的數百億元救濟款項，多數被知名餐廳「挖走」，名不見經傳的夫妻小店雪上加霜，但即使如此，華裔餐飲業者仍信心滿滿，稱時間終會將食客帶回到疫前。

根據OpenTable的數據，紐約市取消強制餐廳查看顧客疫苗接種紀錄的7日，是自去年8月以來對所有食客開放的第一天，在不檢查是否接種疫苗的情況下，全市餐廳的定位量仍比2020年同期下降了53.2%。

「餐館業者無數次被困惑、沒有意義的防疫令不公正的挑出，成為了最先『試點』的行業。」紐約酒店聯盟(NYC Hospitality Alliance)執行董事里吉(Andrew Rigie)表示，復甦之路還很漫長。

根據州主計長辦公室(The state comptroller's office)一份報告中的最新數據，從2019年底到2021年底，紐約市餐館雇用的人數下降了25.4%，而全國范圍內的降幅僅為1.6%。

除此之外，聯邦政府新出台的1萬5000億元綜合救濟法案中，承諾的餐館救濟資金為零，這也引發了餐飲行業的強烈抗議。

獨立餐廳聯盟(Independent Restaurant Coalition)表示，各族裔的業者都非常失望，這項大規模的政府救濟提案，完全忽視了受疫情影響的17萬7300家社區餐廳和酒吧的需求。

而拜登政府2021年的聯邦餐館復興基金，只有30%的資金流向了(紐約市)59%中低收入的社區企業，州主計長辦公室報告稱，剩下的70%流向了更富裕的社區企業；其中紐約著名「福桃帝國」創始人張大衛(David Chang)的米其林星級餐廳，就從中得到了690萬元資助。

一些華裔業者表示，知名餐廳在市場影響中本就占主導位置，故在申請救濟金方面也有優勢；疫情兩年中，所有人都對經營作出了很多調整，不但要順應疫情走勢、防疫令變化，社會福祉和勞工政策的改變也牽一髮而動全身。

兩年前的這周，是紐約市最後一個可稱為「疫情前」日子，業者表示，如今當然無法「無疫情時」相比，但新常態有新常態的節奏，相信時間會將紐約帶回到從前。

紐約市防疫規定減，但市餐飲業上座率仍原地踏步，不如疫情前。(歐新社)
紐約市防疫規定減，但市餐飲業上座率仍原地踏步，不如疫情前。(歐新社)

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