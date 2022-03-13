鼎泰豐等多家亞洲餐廳 疫後逆勢進軍紐約

鼎泰豐日前宣布將於紐約曼哈頓開設美東第一家分店。（取自鼎泰豐臉書）

紐約市疫情 日益趨緩，2022年開年僅兩個多月，就迎來多家新餐廳進駐、老餐廳回歸，其中許多為來自亞洲的中餐和日式料理；而被譽為「台灣之光」米其林餐厅鼎泰豐，也於日前宣布進軍曼哈頓 。

根據美食 網站Eater New York統計，2022年開年全市共迎來超過50家新餐廳開業，其中亞洲的中式和日式料理居多，多半為已經在發源國家或是紐約本地有名氣的餐廳，疫情之後擴張開設的新店。

位於曼哈頓東村的紐約台灣菜「熱炒886」，艱難度過了疫情肆虐後，終於開啟了規畫已久的布碌崙(布魯克林)新店「886 Wenwen」，旨在為在美華人帶來正宗的中華風味；主廚Eric多年前來紐約大學留學，因為十分想念台北牛肉麵，於是開始鑽研料理，不料竟收穫同學們的好評，最終開啟了台灣熱炒店，提供滷肉飯、豬血糕、炒高麗菜等道地台灣美食。

不少老餐廳也宣布回歸，包括曼哈頓華埠的金豐大酒樓(Jing Fong)；雖然規模不如往昔浩大，但回歸的小規模點心餐廳，可以容納130個座位，主要為食客提供金豐招牌的燒賣、蝦餃、蟹黃炒飯等點心，也是向華人社區標誌著這間經典餐飲店的堅韌品格。

享譽全球的台灣連鎖店鼎泰豐，也於日前宣布將在曼哈頓開業的計畫，租下了百老匯1633號的空間，打造面積約為2萬6400平方呎的紐約分店，「鼎泰豐從20世紀50年代成立，從一間小店發展為國際品牌，不變的是我們對高標準的追求。」鼎泰豐副總裁Aaron Yang表示，「紐約分店中將繼續保留鼎泰豐一貫的美食水準和用餐環境。」

此次進軍紐約是鼎泰豐在美東的首次亮相，預計將在2022年底或是2023年開業，目前正由著名餐廳設計師David Rockwell打造；鼎泰豐也曾在疫情中的2021年，進駐拉斯維加斯阿麗雅賭場酒店。