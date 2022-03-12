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妻車禍驟逝夫備受打擊 僑團募款伸援

記者顏潔恩／紐約報導
華裔婦女容杏春日前在班森賀被撞身亡。(家屬提供)
華裔婦女容杏春日前在班森賀被撞身亡。(家屬提供)

布碌崙(布魯克林)班森賀一對華裔夫婦日前遭一輛電單車撞擊，妻子因傷勢嚴重身亡，留下丈夫及還在讀高中的兒子，家庭一夕之間發生劇變，死者家人至今還陷入悲痛中難以接受；紐約市台山僑團11日發動募款，呼籲愛心人士積極捐助，助受害一家度過眼前難關。

4日下午6時左右，華裔夫婦譚雙齊、容杏春在班森賀19大道交76街過馬路時，遭違規並飛馳駕駛的50歲騎士賈昆托(Justin Giaquinto)撞擊；丈夫的手臂被車撞傷，可妻子頭部和腹部受到重創，送醫搶救數天之後傷重而亡。

警方表示，賈昆托居住在案發地不遠處，撞人後留在現場接受調查；警員在他的襪子內搜出可卡因，並將其拘捕，控以一項非法持有管制藥品罪名，目前已獲准保釋候審，但引起家屬和社區的氣憤和不滿，要求布碌崙地區檢察官辦公室加控罪名。

已和傷者建立聯繫的美國冲蔞同鄉總會主席麥德森11日表示，譚雙齊目前還在留院觀察中，因無法承受妻子去世的消息，神智變得恍惚，偶爾也會胡言亂語、不知他在說什麼；夫婦倆17歲的兒子原本正進入公民考試階段，如今雙親出事，還要承受母親驟然離世的傷痛，影響了備考。

麥德森繼續說道，很多僑胞聽聞該消息後都很為譚家人抱不平，呼籲社區人士發揮愛心，募款協助他們度過眼前危機；另一方面，這事關華人在美的基本權益，號召民眾向地檢辦公室持續施壓，要肇事者獲得應有的指控和懲罰，為死者和她的家人討回公道。

目前紐約市約20僑團已聯合發動募款，有任何疑問可致電(917) 731-3168聯繫麥德森。

有意捐款的民眾，可寫支票抬頭為Shuang Qi Tan，Routing#：021000021、Account#：825757138、或通過zelle轉帳：(347) 940-9790、電郵為[email protected]，或寄送支票至1609 West 6th St. Brooklyn NY 11223。

支票 布碌崙 紐約市

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