市警鄰里安全小組 下周起28社區巡邏

市警「鄰里安全小組」14日上路，著重打擊槍枝暴力。(市警提供)

紐約市 警11日宣布，為打擊槍枝暴力而組建的「鄰里安全小組」(Neighborhood Safety Teams)，14日(周一)開始將在28個重點社區巡邏；區別於此前的便衣止罪小組，此次的警員將穿著特定制服，以平衡執法。

市警總局局長西維爾(Keechant Sewell)表示，第一批警員總共約168人，其餘約300人將在完成為期七天的培訓後陸續上崗。

「他們在如何實施低強度武力、高級戰術、截停車輛等方面接受了密集訓練，降低衝突升級對所有這些都至關重要，溝通技巧也是其中的重要部分，以及法庭培訓和憲法警務等均有涉獵」，市警總警司科里(Kenneth Corey)說。

這支隊伍已經籌備了幾個月，是市長亞當(Eric Adams)斯遏制犯罪計畫的關鍵部分，巡邏的地區包括曼哈頓的23、25、32和34分局；布朗士 40、41、42、43、44、46、47、48和52分局；布碌崙 (布魯克林)67 71 73 75 77 79 81和83分局；皇后區103、105和113分局，以及管轄政府樓的PSA2、3、5和7分區，均非華裔聚居區。

西維爾指出，警員們正在接受憲法、如何與問題社區互動、使用正確合適的使用武力等方面的培訓；新小組在執法必須回顧過去的錯誤，以及反思需要做出何種改變才能有所進步；「他們將穿著有明顯標誌的制服，但會配備便衣車輛。」