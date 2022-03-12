州眾議員、州委員參選人瑪緹斯、李壽敏 訪世界日報

紐約州第38選區眾議員參選人瑪緹斯(左)、第38選區州委員會參選人李壽敏(右)拜訪世界日報。（記者張心／攝影）

紐約州第38選區眾議員民主黨參選人瑪緹斯(Bella Angelysse Matis)、第38選區民主黨州委員參選人李壽敏，11日拜訪世界日報，就公共安全、仇恨亞裔 犯罪、保釋法改革、遊民 所興建等華人社區關心問題發表意見。

世界日報紐約社副總編輯魏碧州會見瑪緹斯和李壽敏，並於二人進行座談，提問改善紐約州民生、治安以及華人社區未來發展的政策構想。

州眾議會第38選區位於紐約市皇后區，居民將近半數為西語裔，白人占比24.1%，亞裔占比18.4%。

瑪緹斯表示，她在皇后區居住八年，從大學時起投身公共服務領域，之後在大學工作，關心教育 議題，反對仇亞犯罪，「紐約作為大熔爐城市，任何形式的種族主義都不能有藏身之地。我建議加強對不同種族的歷史教育，將亞裔歷史寫入教科書，幫助不同人群加強彼此的了解。」同時，瑪緹斯建議減少遊民所，改建平價屋；若能成功當選，會從住房、教育、安全三方面入手進行改革。

李壽敏表示，他於1995年來美國，2016年開始涉足政治領域，擔任紐約崇政華人社區聯合總會主席期間，幫助不少政治人物背書，但目前覺得紐約市問題頗多，很多政客做得不夠好，「我反對保釋法改革、反對取消警察經費、反對建造遊民所、反對仇亞犯罪、反對大麻合法化。」