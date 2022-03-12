電郵揭露：葛謨胞弟曾特權獲新冠病毐血漿

前州長葛謨的胞弟克里斯(右)，2020年曾因兄長的地位而獲得特權待遇，取得可治療新冠的「恢復期血漿」。(美聯社)

據往返電郵顯示，前州長葛謨 (Andrew Cuomo)在位、新冠疫情 最嚴重時，紐約血液中心(New York Blood Center)執行長親自為染疫的州長胞弟提供特殊實驗療法，當時與州長無關的人幾乎無法獲得該特權待遇。

2020年4月17日，身價5億元的紐約血液中心老板希利爾(Chris Hillyer)向時任州長胞弟、 CNN電視主持人克里斯·葛謨(Chris Cuomo)提供「恢復期血漿」(convalescent plasma)。

媒體依「信息自由法」(Freedom of Information Law )取得的電郵顯示，充當中間人的房地產大亨安·泰格 (Mary Ann Tighe) 寫道，如果葛謨家族接受希利爾提議，他的手機號碼將被(纂輯)。

新冠疫情爆發初期沒有治療藥物或mRNA疫苗，稀有的恢復期血漿需求量很大，那是從染疫康復者身上提取、可能含有救命抗體。

當時州長的得力助手德羅薩(Melissa DeRosa)將安·泰格的訊息傳給染疫的克里斯·葛謨，該CNN主持人詢問細節後覺得很嚇人，寫道：「未垂死時，我不想嘗試那麼極端的東西。」

紐約血液中心年收入數億元，希利爾2019年賺180萬元。

血液中心提議提供血漿給葛謨家族前不到兩周，紐約市 一染疫教師的家人拚命爭取實驗性治療未果，病重身亡。

前市議員卡洛斯(Ben Kallos)說，血液中心應讓人人受益，為權勢者提供康復治療令人震驚。

2020 、2021年間，克里斯·葛謨與行政會議廳(Executive Chamber)之間147頁電郵依信息自由法揭露；這些信件還有為挽救州長胞兄醜聞聲譽的幕後內容。

血液中心醫療長薩凱斯(Bruce Sachais)說他忽略了對葛謨提供的明顯優待；2020年春天，紐約血液中心率先收集恢復期血漿，第一個月募集上萬血漿，醫院得以治療更多患者。