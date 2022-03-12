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民主黨紐約州長初選民調 葛謨居次 僅落後霍楚4%

記者顏潔恩／紐約報導
紐約前州長葛謨因性醜聞下台，但仍有一批忠誠支持者。(美聯社)
紐約前州長葛謨因性醜聞下台，但仍有一批忠誠支持者。(美聯社)

雖然前州長葛謨(Andrew Cuomo)已因性醜聞下台，但一份最新出爐民調顯示，在紐約州長初選中，37%的民主黨選民打算投票給現州長霍楚(Kathy Hochul)，而並未宣布參選的葛謨，支持度僅落後4.3%，居第二；民調指出，葛謨在多人參選的形式中更有優勢；不過近三分之二的選民仍認為他不適合再參政。

根據愛默生學院(Emerson College)、「國會山報」(The Hill)聯合進行的民調，現任州長霍楚現階段支持度最高，而葛謨的支持率則達到33%；其他參選人包括支持率7%的國會眾議員蘇奧齊(Tom Suozzi)、4%的市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)以及2%非洲裔社區人士Paul Nichols，16%選民還未作出決定或暫且誰都不選。

報告也指出，葛謨在非洲裔群體中獲得最大支持率，共59%，而霍楚則得51%白人和50%西語裔的支持；同個調查也顯示63%、也就是三分之二的紐約民眾認為葛謨不再適合為公眾服務，在沒有葛謨參選的民調中，霍楚的支持率上升至42%。

愛默生學院執行董事Spencer Kimball表示，儘管選民相信指控葛謨的調查是真實的，也不想他執政，但不可否認的是他仍有一批忠誠的支持者，在葛謨辭職以前就顯露出願意為他聲援的決心；在多人參選的選舉中，葛謨仍有勝選機會，但在一對一的競爭則不太樂觀。

葛謨日前在電視上購買廣告，試圖為自己洗刷性騷擾指控並有意重返政壇，也在紐約市公開露面發表演講；他指州檢察長詹樂霞(Letitia James)的調查是針對他的政治攻擊；儘管如此，59%的受訪者相信這項調查結果的真實性，只有23%的人不相信。

在共和黨州長初選的民意調查中，長島國會眾議員李修頓(Lee Zeldin)有著最高27%的支持率，前紐約市長朱利安尼(Rudy Giuliani)之子安德魯·朱利安尼(Andrew Giuliani)以17%排在第二。

在民意調查中，霍楚獲得37%的支持率，目前排名第一。(美聯社)
在民意調查中，霍楚獲得37%的支持率，目前排名第一。(美聯社)
最新民調顯示，在紐約州長初選中，37%的民主黨選民打算投票給現州長霍楚(右)，而...
最新民調顯示，在紐約州長初選中，37%的民主黨選民打算投票給現州長霍楚(右)，而葛謨(左)的支持度也有33%。(美聯社)

葛謨 民調 霍楚

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