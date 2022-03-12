我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國學者籲當局：儘快切割普亭 以免被孤立

「取暖用油」每加侖破5元 美國東北民眾雪上加霜

紐約華策會線上慶57周年 嘉賓雲集

記者顏潔恩／紐約報導
萬寧大藥房總裁和執行官Ernie Ng接受華策會頒發社區服務獎。(華策會提供)
萬寧大藥房總裁和執行官Ernie Ng接受華策會頒發社區服務獎。(華策會提供)

受新冠疫情影響，華人策劃協會(CPC，華策會)日前在線上舉行新春晚會，同時慶祝該會成立57周年，多名紐約州重要政界人士的嘉賓參與，獻上祝福；活動上也頒發社區服務獎給疫情期間持續為民服務的社區機構，當晚也募款48萬元。

華策會10日的線上慶祝活動，將近300名嘉賓連線參與，州長霍楚(Kathy Hochul)、國會參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)、市長亞當斯(Eric Adams)以及市議長歐德思(Adrienne Adams)等現身，向華策會傳達美好祝願；華策會的耆老會員及孩童也分別表演歌舞和說唱等節目。

非營利組織「紐約市種植」的Ida Yu接受華策會頒發社區服務獎。(華策會提供)
非營利組織「紐約市種植」的Ida Yu接受華策會頒發社區服務獎。(華策會提供)

華策會表示，晚會主題反映了該會向來的服務宗旨，展示「復原、重建、韌性」(Building Relief, Recovery, and Resilience)的目標，給大眾帶來慰藉與啟發；過去一年內，華策會為低收入和移民社區的12萬5000人提供服務，當晚活動也成功籌得48萬元善款，將用於支付社區基本服務，滿足民眾的健康、經濟和安全需求。

該會頒發社區服務獎給萬寧大藥房(Mannings Surgical Supplies and Confucius Pharmacy)、以及非營利組織「紐約市種植」(GrowNYC)，他們自成立以來通過各自的能力協助社區，特別在疫情期間更是幫助無數人。

「華策會感謝所有的支持夥伴、贊助商，令當天的活動圓滿落幕」，該會總裁及首席執行官何永康(Wayne Ho)表示；在困難時期，社區支持更是推動華策會加強社區必要服務的動力，協助弱勢群體、疫情下受到創傷的亞裔家庭熬過難關，接下來也會秉持著相同的宗旨，服務大眾。

疫情 低收入 亞當斯

上一則

紐約市「夏季崛起」升級 11萬公校生免費參加

下一則

市議員黃敏儀 感謝城市清潔隊美化法拉盛

延伸閱讀

紐約州長初選民意調查 葛謨僅落後霍楚4% 排名第二

紐約州長初選民意調查 葛謨僅落後霍楚4% 排名第二
休班警員紐約曼哈頓地獄廚房遭毆打 配槍被搶

休班警員紐約曼哈頓地獄廚房遭毆打 配槍被搶
華策會線上慶祝新春晚會 歡慶成立57周年

華策會線上慶祝新春晚會 歡慶成立57周年
紐約破獲最大幽靈槍案 57歲華男被控366罪

紐約破獲最大幽靈槍案 57歲華男被控366罪
遊民所安全問題 市長：不可接受 應配備心理健康服務

遊民所安全問題 市長：不可接受 應配備心理健康服務

熱門新聞

費城梅菲爾社區母子三人遭襲擊。圖為發生地點的街區圖。（取自谷歌地圖）

紐約華男費城強暴女同事未遂 連捅母子三人

2022-03-09 12:08
最新數據顯示，Omicron變種病毒的一個亞種BA.2正在攻占紐約州。圖為紐約曼哈頓街頭廣告呼籲人們踴躍接種疫苗。(路透)

Omicron變種病毒亞種BA.2 紐約州現蹤

2022-03-08 14:04
警方懷疑83歲連環殺手是無頭女碎屍案兇手。資料照。(記者胡聲橋/攝影)

紐約女屍頭顱在兇嫌家中尋獲 8旬老漢為連環殺手

2022-03-10 13:19
紐約大學學生頻遭攻擊，四起案件中三起受害者為亞裔。(記者張晨／攝影)

紐大學生頻遭攻擊 4受害者中3人為亞裔

2022-03-06 15:26
一場風暴將在本周末12日(周六)至13日(周日)來襲紐約市，預計從9日開始，氣候將變得更多變與潮濕。(Getty Images)

夏令日光節約時間13日開始 紐約周末迎來強風暴

2022-03-09 13:59
嫌犯杰弗斯作案時的影像。(警方提供)

地鐵站再爆攻擊…非裔撞人掄鎚 華男頭破血流

2022-03-10 02:30

超人氣

更多 >
烏克蘭經濟顧問：千億美元資產被毀 只有中國得利

烏克蘭經濟顧問：千億美元資產被毀 只有中國得利
開戰Day16／英國再出手 挺普亭入侵386名俄國議員遭制裁

開戰Day16／英國再出手 挺普亭入侵386名俄國議員遭制裁
華爾街徵才 大學畢業生起薪10萬 老鳥不滿：太瘋狂

華爾街徵才 大學畢業生起薪10萬 老鳥不滿：太瘋狂
洛杉磯華埠街頭無端遇襲 華男被刺十多刀重傷

洛杉磯華埠街頭無端遇襲 華男被刺十多刀重傷
賀錦麗訪波回應烏克蘭難民問題 失態大笑挨轟

賀錦麗訪波回應烏克蘭難民問題 失態大笑挨轟