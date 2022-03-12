我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國學者籲當局：儘快切割普亭 以免被孤立

「取暖用油」每加侖破5元 美國東北民眾雪上加霜

市議員黃敏儀 感謝城市清潔隊美化法拉盛

記者張心／紐約報導
黃敏儀感謝城市清潔團隊對法拉盛市中心的美化服務。（黃敏儀辦公室提供）
黃敏儀感謝城市清潔團隊對法拉盛市中心的美化服務。（黃敏儀辦公室提供）

市議員黃敏儀日前感謝城市清潔團隊(City Cleanup Corps)對法拉盛市中心的美化服務，呼籲民眾若看到任何垃圾或塗鴉，都可以聯繫她的辦公室進行清理。

黃敏儀表示，100多名城市清潔團隊從7日早上開始進行法拉盛的美化工作，截至目前已清潔了10哩街道，收集了1800磅垃圾，並清除了十個位於私人建築、公園和廣場上的塗鴉，本次清潔工作預計持續至11日下午。

「我想藉此表達對城市清潔團隊和市府的感謝，他們一直在努力的工作，不斷地美化著法拉盛。」黃敏儀表示，保持法拉盛的乾淨衛生是自己高度優先的事項，未來仍舊會不斷促進保持選區的清潔。

此外，塗鴉問題也在法拉盛地區屢屢出現，黃敏儀呼籲任何看到塗鴉的民眾都可以聯繫她的辦公室，「如果你有任何的垃圾問題，或是你看到需要清除的塗鴉，請隨時打電話給我們的辦公室，我們會盡快處理解決。」

黃敏儀(前排左三)、余鈿崧(前排左四)感謝城市清潔團隊對法拉盛市中心的美化服務。...
黃敏儀(前排左三)、余鈿崧(前排左四)感謝城市清潔團隊對法拉盛市中心的美化服務。（黃敏儀辦公室提供）

法拉盛商業改進區(Flushing BID)執行主任余鈿崧、市公園局皇后區局長多克特(Michael Dockett)、市長辦公室住房恢復行動組專員Rudy S. Giuliani，也對參與法拉盛清潔的城市清潔團隊、市府清潔局、公園局、交通局、住房委員會和經濟發展公司的工人們表示感謝。

城市清潔團隊是前任市長白思豪(Bill de Blasio)在疫情期間推出的新舉措，也是其紐約市復甦的重要組成部分，計畫從2021年4月初開始，雇用共計1萬名環衛工人，每周在全市五大區的不同社區集中展開清潔工作，進行紐約市容的改進和大規模清理，具體到負責清理街道上的塗鴉、設計壁畫和美化社區花園等。

法拉盛 紐約市 白思豪

上一則

紐約華策會線上慶57周年 嘉賓雲集

下一則

休班警曼哈頓被毆 配槍遭搶

延伸閱讀

亞裔男遭攻擊 父批仇恨犯罪 籲奮戰到底不要逃避

亞裔男遭攻擊 父批仇恨犯罪 籲奮戰到底不要逃避
市衛生局長訪王嘉廉社區醫療中心 肯定疫期貢獻

市衛生局長訪王嘉廉社區醫療中心 肯定疫期貢獻
反遊民所 杜彼得、余鈿崧：亞平會勿一意孤行

反遊民所 杜彼得、余鈿崧：亞平會勿一意孤行
梁文華律師專業房屋地產交易 法拉盛布碌崙皆有辦公室服務

梁文華律師專業房屋地產交易 法拉盛布碌崙皆有辦公室服務

法拉盛公車道標示不醒目 駕駛頻挨罰

法拉盛公車道標示不醒目 駕駛頻挨罰

熱門新聞

費城梅菲爾社區母子三人遭襲擊。圖為發生地點的街區圖。（取自谷歌地圖）

紐約華男費城強暴女同事未遂 連捅母子三人

2022-03-09 12:08
最新數據顯示，Omicron變種病毒的一個亞種BA.2正在攻占紐約州。圖為紐約曼哈頓街頭廣告呼籲人們踴躍接種疫苗。(路透)

Omicron變種病毒亞種BA.2 紐約州現蹤

2022-03-08 14:04
警方懷疑83歲連環殺手是無頭女碎屍案兇手。資料照。(記者胡聲橋/攝影)

紐約女屍頭顱在兇嫌家中尋獲 8旬老漢為連環殺手

2022-03-10 13:19
紐約大學學生頻遭攻擊，四起案件中三起受害者為亞裔。(記者張晨／攝影)

紐大學生頻遭攻擊 4受害者中3人為亞裔

2022-03-06 15:26
一場風暴將在本周末12日(周六)至13日(周日)來襲紐約市，預計從9日開始，氣候將變得更多變與潮濕。(Getty Images)

夏令日光節約時間13日開始 紐約周末迎來強風暴

2022-03-09 13:59
嫌犯杰弗斯作案時的影像。(警方提供)

地鐵站再爆攻擊…非裔撞人掄鎚 華男頭破血流

2022-03-10 02:30

超人氣

更多 >
烏克蘭經濟顧問：千億美元資產被毀 只有中國得利

烏克蘭經濟顧問：千億美元資產被毀 只有中國得利
開戰Day16／英國再出手 挺普亭入侵386名俄國議員遭制裁

開戰Day16／英國再出手 挺普亭入侵386名俄國議員遭制裁
華爾街徵才 大學畢業生起薪10萬 老鳥不滿：太瘋狂

華爾街徵才 大學畢業生起薪10萬 老鳥不滿：太瘋狂
洛杉磯華埠街頭無端遇襲 華男被刺十多刀重傷

洛杉磯華埠街頭無端遇襲 華男被刺十多刀重傷
賀錦麗訪波回應烏克蘭難民問題 失態大笑挨轟

賀錦麗訪波回應烏克蘭難民問題 失態大笑挨轟