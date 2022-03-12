市議員黃敏儀 感謝城市清潔隊美化法拉盛

黃敏儀感謝城市清潔團隊對法拉盛市中心的美化服務。（黃敏儀辦公室提供）

市議員黃敏儀日前感謝城市清潔團隊(City Cleanup Corps)對法拉盛 市中心的美化服務，呼籲民眾若看到任何垃圾或塗鴉，都可以聯繫她的辦公室進行清理。

黃敏儀表示，100多名城市清潔團隊從7日早上開始進行法拉盛的美化工作，截至目前已清潔了10哩街道，收集了1800磅垃圾，並清除了十個位於私人建築、公園和廣場上的塗鴉，本次清潔工作預計持續至11日下午。

「我想藉此表達對城市清潔團隊和市府的感謝，他們一直在努力的工作，不斷地美化著法拉盛。」黃敏儀表示，保持法拉盛的乾淨衛生是自己高度優先的事項，未來仍舊會不斷促進保持選區的清潔。

此外，塗鴉問題也在法拉盛地區屢屢出現，黃敏儀呼籲任何看到塗鴉的民眾都可以聯繫她的辦公室，「如果你有任何的垃圾問題，或是你看到需要清除的塗鴉，請隨時打電話給我們的辦公室，我們會盡快處理解決。」

黃敏儀(前排左三)、余鈿崧(前排左四)感謝城市清潔團隊對法拉盛市中心的美化服務。（黃敏儀辦公室提供）

法拉盛商業改進區(Flushing BID)執行主任余鈿崧、市公園局皇后區局長多克特(Michael Dockett)、市長辦公室住房恢復行動組專員Rudy S. Giuliani，也對參與法拉盛清潔的城市清潔團隊、市府清潔局、公園局、交通局、住房委員會和經濟發展公司的工人們表示感謝。

城市清潔團隊是前任市長白思豪 (Bill de Blasio)在疫情期間推出的新舉措，也是其紐約市 復甦的重要組成部分，計畫從2021年4月初開始，雇用共計1萬名環衛工人，每周在全市五大區的不同社區集中展開清潔工作，進行紐約市容的改進和大規模清理，具體到負責清理街道上的塗鴉、設計壁畫和美化社區花園等。