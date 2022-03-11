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華策會線上慶祝新春晚會 歡慶成立57周年

記者顏潔恩／紐約報導
萬寧大藥房總裁和執行官Ernie Ng接受華策會頒發社區服務獎。(華策會提供)
萬寧大藥房總裁和執行官Ernie Ng接受華策會頒發社區服務獎。(華策會提供)

受到新冠疫情影響，紐約市華人策劃協會(CPC)日前通過線上視訊慶祝新春晚會暨慶祝該會成立第57周年，包括多名紐約州重要政界人士的嘉賓參與，獻上祝福；活動上也頒發社區服務獎給疫情期間持續為民服務的社區機構，鼓勵他們再接再厲。

華策會10日線上舉辦慶祝活動，將近300名嘉賓連線參與，紐約州長霍楚(Kathy Hochul)、參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)、市長亞當斯(Eric Adams)、以及市議長歐德思(Adrienne Adams)等人則親自現身，向華策會傳達美好祝願；不僅如此，華策會的長者及孩童會員也分別籌備節目，帶來歌舞、說唱表演。

華策會表示，晚會主題反映了該會向來的服務宗旨，展示「復原、重建、韌性」(Building Relief, Recovery, and Resilience)的目標，給大眾帶來慰藉與啟發；過去一年內，華策會為低收入和移民社區的12萬5000人提供服務，當晚活動也成功籌得48萬元資金，將用於支付社區基本服務，滿足民眾的健康、經濟和安全需求。

該會也頒發社區服務獎給萬寧大藥房(Mannings Surgical Supplies and Confucius Pharmacy)、以及非營利組織「紐約市種植」(GrowNYC)，他們自成立以來通過各自的能力協助社區，特別在疫情期間更是幫助無數人。

「華策會感謝所有的支持夥伴、贊助商，令當天的活動圓滿落幕」，該會總裁及首席執行官何永康(Wayne Ho)表示；在困難時期，社區支持更是推動華策會加強社區必要服務的動力，協助弱勢群體、疫情下受到創傷的亞裔家庭熬過難關，接下來也會秉持著相同的宗旨，服務大眾。

非營利組織「紐約市種植」的Ida Yu接受華策會頒發社區服務獎。(華策會提供)
非營利組織「紐約市種植」的Ida Yu接受華策會頒發社區服務獎。(華策會提供)

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