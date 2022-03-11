皇后區破獲紐約州最大幽靈槍案 57歲華男被控366罪

皇后區破獲紐約州迄今為止最大的一場幽靈槍部件私藏私賣案。(皇后區地區檢察官辦公室提供)

自行組裝、追蹤困難且具有殺傷力的幽靈槍(ghost gun)，近幾年在黑槍市場變得熱門，皇后區 地區檢察官凱茲(Melinda Katz)10日宣布破獲紐約州 迄今為止最大的一宗幽靈槍部件私藏私賣案，一名57歲華人共被控366項罪名，罪成將面臨最高七年監禁。

住在馬里蘭州費德克(Frederick)的華裔男子白文力(Wenli Bai，姓名均音譯)，9日晚在皇后區刑事法庭過堂，共面臨366項指控，其中包括129項三級非法持有武器罪(criminal possession of a weapon)、129項製造/運輸/販賣/私自銷毀武器及危險物品罪等。

檢方表示，在2月上旬至3月中旬，皇后區檢方的臥底調查員「釣魚執法」，與白文力進行了多次槍枝交易，白文力按照「約定」，開車來到皇后區牙買加南康敦大道(South Conduit Ave)一家商店後方，向調查員販賣槍身架構、大容量供彈裝置等組裝幽靈槍的部件。

隨後，檢方在他的車內搜獲了100多個幽靈槍零部件，其中包括已經組裝完畢的槍身架構、內部零件、供彈裝置以及扳機機制等，其私藏及私賣的部件，足以組裝74把幽靈槍以及129個大容量的供彈裝置。

凱茲表示，私藏私賣幽靈槍部件的犯罪分子，除了通過速來有「鐵管道」(Iron Pipeline)之稱的I-95州際公路向紐約市 販售非法槍枝外，南部也成了販售幽靈槍的新管道，對於幽靈槍的犯罪行為將決不姑息。

下月起，已由州長簽字通過、打擊幽靈槍的法案將生效施行，新法案將加重販售幽靈槍的刑罰，例如販售未組裝完畢的槍身架構以及下機匣(lower receiver)，也將被列為重罪。