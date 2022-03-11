鎚擊華男頭部 非裔男曾被捕50次 去年6月才獲釋

用鐵鎚地鐵攻擊華裔，嫌犯有47次被捕歷史，去年6月才獲釋。(警方提供)

涉嫌在曼哈頓地鐵站 用鎚子攻擊一名華裔 男子的非洲裔嫌犯杰弗斯(Christian Jeffers)於9日下午被捕，並被控以仇恨犯罪為目的的多項重罪，其此前有近50次被捕紀錄，去年6月才從監獄 獲釋。

警方表示，48歲的杰弗斯自稱是一名女性，於8日晚在14街聯合廣場(Union Square)1/2/3號地鐵站中故意滋事，並用鎚子擊打了一華裔受害者的頭部。

9日下午，杰弗斯在地鐵站被一名捷運警察認出，被捕時其攻擊所用的鎚子仍在包中，目前被控攻擊(assault)、加重騷擾(aggravated harassment)和威脅(menacing)，所有這些都是以仇恨犯罪為作案企圖。

當晚杰弗斯被警員從14街地鐵站押出，並送往下城的中央拘留所(Central Booking)等待過堂，但其卻卻對押解的警員大發脾氣，驚聲尖叫著問「你為什麼要這麼做？你為什麼推我？停，停。」

根據紀錄，杰弗斯的犯罪歷史可以追溯到2007年，包括賣淫(prostitution)、重竊罪(grand larceny)、公共場所猥褻罪(public lewdness)、盜竊服務資源(theft of service)和持有毒品罪(drug possession)；杰弗斯此前因二級搶劫罪服刑六年，於去年6月才從監獄獲釋。

華裔受害者在案發後表示，紐約人受夠了地鐵系統中失控的暴力行為，人們都在盡力過好自己的生活，但不得不面對所有這些不必要的衝突，但不幸的是，這座城市就是這樣，有些事情必須發生，有些事情必須改變。