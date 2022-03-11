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受攻擊亞裔男父親控訴仇恨犯罪 籲奮戰到底不要逃避

記者張心／紐約報導
受害人父親林在燮(左二)呼籲亞裔逃避解決不了問題，必須同仇恨犯罪奮戰到底。（民權中心提供）
受害人父親林在燮(左二)呼籲亞裔逃避解決不了問題，必須同仇恨犯罪奮戰到底。（民權中心提供）

法拉盛街頭遭到非裔攻擊、臉部和頸部被割傷的34歲韓裔男子林昌勇(Lim Chang Young，姓名皆音譯)，其父親林在燮(Lim Jae Seu)10日在民權中心(MinKwon Center)幫助下舉行記者會，透露兒子傷勢嚴重、需要整容修復，呼籲亞裔逃避解決不了問題，必須同仇恨犯罪奮戰到底。

林在燮表示，目前兒子暫無生命危險，但是因為刀子狠狠從頸部划到臉部，傷勢嚴重，需要在當前鋼針縫合的基礎上，再進行多次的整容治療手術，所以現在全家首要考慮的是兒子的生命健康問題；同時也透露截至目前，尚未有警方抓捕和被控仇恨犯罪的消息。

「我一直以為仇恨犯罪離我們很遠，但沒想到禍從天降到了自己兒子身上，我今天決定站出來，是希望未來不要再降臨在其他家庭中。」當被問及是否會因此回國生活時，林在燮表示，全家在法拉盛生活了30餘年，仇恨犯罪是亞裔用逃避解決不了的問題，必須留在這裡面對，並與之抗爭到底。

州參議員劉醇,表示，在經歷幾乎每日都會發生的襲擊之後，亞裔已經趕到無力和疲憊，但我們終究不能對仇恨犯罪做「啞裔」，必須站出來反抗和還擊。

民權中心執行主任John Park也說，「精神問題(mental health)不能成為暴徒逃脫的藉口，那麼多攻擊亞裔的都是青少年，當局不要再給不法分子可乘之機。」

因為林昌勇需要長期的恢復和治療，民權中心在GoFundMe為其開設了募款網頁，希望人們能夠資助林昌勇的醫療費用，網址為：gofund.me/57da94c3。

2月27日晚9時27分，林昌勇報警稱在法拉盛林登坊(Linden Place)34-50號法拉盛汽車旅店(Flushing Motel)前，被一位陌生的非洲裔男子攻擊，嫌犯身穿彩色運動衫及運動褲，手握一把美工刀，對林昌勇說了一句「滾回亞洲」之後，下手兩次用刀割傷了林昌勇的左右臉頰以及後頸部，隨後搭上一輛轎車逃走。受害人被送醫救治，縫合數十針。

受害人父親林在燮(左一)呼籲亞裔逃避解決不了問題，必須同仇恨犯罪奮戰到底。（記者...
受害人父親林在燮(左一)呼籲亞裔逃避解決不了問題，必須同仇恨犯罪奮戰到底。（記者張心／攝影）
民權中心發起「無仇恨區」活動，建立亞裔關愛保護策略。（記者張心／攝影）
民權中心發起「無仇恨區」活動，建立亞裔關愛保護策略。（記者張心／攝影）

仇恨犯罪 亞裔 法拉盛

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