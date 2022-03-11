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紐約市啟動5-11歲兒童疫苗普及接種運動

記者張心╱紐約報導
紐約市啟動5至11歲兒童疫苗普及接種運動。（取自班克斯推特）
紐約市啟動5至11歲兒童疫苗普及接種運動。（取自班克斯推特）

市教育總監班克斯(David Banks)10日宣布，市教育局將與市衛生局和市公立醫院系統(NYC Health and Hospitals)聯合啟動全市5歲至11歲兒童的新冠疫苗接種普及運動，不斷在疫苗接種率較低的地區推出臨時接種站，並加強社區兒童疫苗的宣傳科普工作。

班克斯表示，學生和學校的健康安全仍舊是當局的首要任務，多虧很多家長已配合督促子女接種了疫苗，才使得公校目前為止逐漸恢復安全，「啟動這一項運動，是為了使更多學生和家庭獲得疫苗及相關資訊。」

市長亞當斯(Eric Adams)也鼓勵家長陪伴子女接種疫苗，支持市教育局、衛生局和醫院協同推動此項運動地順利開展，「新冠疫苗的接種仍是我們將感染人數維持在低水平的關鍵措施，可以保護我們的親人免受嚴重新冠病症的侵害。」

市衛生局長喬克西(Dave Chokshi)表示，通過這項運動可以更加保證公校的授課安全，衛生部門會配合推出疫苗科普資訊指南。

目前該運動將在學生疫苗接種率最低的地區，開始建立臨時疫苗接種站，從3月21日起的三周內，每周在20個公校舉辦疫苗臨時接種活動；成功建立臨時接種站的公校，將由校長發送信函通知家長和學生，提供具體的接種詳情。

同時，市教育局也將連續三周，每周向每所學校發送一次自動留言宣傳電話，並且為學生發送科普傳單。

市教育局也訂於14日和16日晚上6時，推出系列關於新冠肺炎和疫苗的市政廳會議，敦促家長加入聽取了解疫苗資訊。其中，14日晚的會議有國語翻譯，16日晚的則有粵語翻譯，感興趣的家長可以登陸網站報名：https://learndoe.org/face/。

符合接種資格但尚未進行新冠疫苗接種的兒童，也可以到網站https://vaccinefinder.nyc.gov/，或是撥打311尋找預約疫苗施打服務。

疫苗 教育局 公校

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