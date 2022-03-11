反建摩天監獄 馬泰攜「堅尼路以南鄰里聯盟」20日遊行

「堅尼路以南鄰里聯盟」將於20日舉行反建監獄抗議遊行。(記者張晨╱攝影)

「堅尼路以南鄰里聯盟」(Neighbors United Below Canal，NUBC)和市議員馬泰(Christopher Marte)，10日在紐約中華公所舉辦記者會，宣布將在20日(周日)進行反對建摩天監獄遊行 ，要求市長亞當斯(Eric Adams)信守選舉承諾，與社區站在一起，阻止監獄工程。

影音來源：記者張晨

馬泰表示，社區正面臨十字路口，是否要遵循前任市長白思豪(Bill de Blasio)所選擇的道路，投入110億元在建設新監獄，如果城區監獄建成了，就代表認同了白思豪。

市設計和建築局(DDC)與市長刑事司法辦公室(Mayor's Office of Criminal Justice)等單位此前表示，將於2月中下旬在曼哈頓拘留中心，進行臨時安全通道工程，架設場地圍欄等工作，預計將於5月至明年7月進行拆除，新城區監獄將於2027年建成。

馬泰說，反對鬥爭從2019年開始，每個抗爭的聲音都延遲程序的助推劑，每推遲一天都是社區的勝利，所以要抗衡到底。

中華公所主席曾偉康說，除了噪音、空污、治安等問題外，城區監獄還將進一步使華埠 社區慢慢死去；他說，華埠商家在疫情中受到重創，在興建監獄的幾年之間，小商家可能無法繼續支撐而倒閉，另外擴大的監獄也將更加劇公務車牌濫用問題，讓華埠的停車位被占用，讓其他人拒絕來到華埠社區。

NUBC共同創辦人李卓勳(Jan Lee)表示，過去兩年半，市府種種作為都在隨時提醒著華裔「你不屬於這裡」；如今華社在新冠疫情下苦苦掙扎，市府卻仍執意推動監獄建案，令人無法容忍。

國寶銀行總裁暨首席執行官孫儀文表示，將為此向聯邦法院發起另一輪訴訟，華埠耆老眾多，巨大煙塵會傷害更多華埠老人的心肺，對社區的長遠影響不可估量。

該遊行會在20日下午1時在哥倫布公園交窩扶街(Worth St.)一側集合，呼籲民眾積極參與。