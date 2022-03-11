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反遊民所 杜彼得、余鈿崧：亞平會勿一意孤行

記者鄭怡嫣╱紐約報導

針對在社區爭議性極大的法拉盛市中心遊民所建案，華商會首席顧問杜彼得、法拉盛商改區執行主任余鈿崧10日聯名致信，表示該項目的土地持有者亞平會曾積極聽取社區意見，如今卻罔顧民聲，在該項目的操作上缺乏透明性。

二人在信中表示，此前，亞平會曾優先考慮社區的反饋與參與，2011年法拉盛河邊開發計畫(waterfront development)公布時，亞平會曾表示市府的批准過於倉促與草率，整個過程缺乏透明度，未經社區充分的討論，也未予以亞平會及當地居民發聲的機會，而考慮到法拉盛最需要平價房，當時的亞平會還要求開發商聽取更多民聲。

信中還說，但十年以後，亞平會卻反其道而行之，在未聽取社區意見的情況下，遊民所建案亦是倉促宣布，河邊開發計畫時他們曾經要求的透明度，也同樣未向社區兌現，河邊開發計畫宣布時，他們曾經擔心計畫會為社區帶來更高的生活成本以及人口密度，10年以後，這仍是法拉盛未能解決的最主要的問題，「在開發其他項目以前，應該確保法拉盛的居民有平價屋可住」。

杜彼得及余鈿崧呼籲亞平會「放慢腳步」，在走每一步之前，多聽聽社區民眾的反饋與意見。

法拉盛 遊民 商改區

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