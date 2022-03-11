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遊民所安全問題 市長：不可接受 應配備心理健康服務

記者和釗宇╱紐約報導
曼哈頓華埠居民認為，華埠周邊遊民所已經太多，格蘭街新建遊民所將嚴重影響社區治安。（本報檔案照）
曼哈頓華埠居民認為，華埠周邊遊民所已經太多，格蘭街新建遊民所將嚴重影響社區治安。（本報檔案照）

遊民服務局(DHS)10日舉辦一系列公聽，其中就格蘭街(Grand St)231號「漢璧酒店」(Best Western Bowery Hanbee Hotel)改建遊民所一事聽取民眾反饋；曼哈頓第二社區委員會民眾認為，華埠周邊遊民所已經太多，格蘭街新建遊民所將嚴重影響社區治安；市長亞當斯(Eric Adams)10日表示，目前紐約市遊民所的安全問題「不可接受」，表示遊民所應該配備心理健康服務。

目前格蘭街231號大樓的「漢璧酒店」為2007年建成，樓高八層、共有99個房間，占地6萬2500呎；根據格蘭街231號遊民所改建項目組提供的資料，之所以選擇漢璧酒店，是因為該酒店翻修過，狀況良好，而且戶外有吸菸甲板；該遊民所將提供94個穩定床位，以及50個收留椅；同時，該遊民所還將為遊民提供心理健康護理，工作人員將講國語、粵語和西班牙語，穩定床位將首先提供給周邊社區民眾。

參加公聽會的華裔居民Lene Eng說，格蘭街新建的遊民所距離她的工作地點只有一條街，目前紐約市亞裔仇恨犯罪猖獗，她對自己和家人的安全感到擔憂；她表示，目前華埠周邊地區已經兼有六個遊民所，現在還要新建，違反市府設立的公共資源「平分負擔」原則。

另一民華裔民眾Susan Lee則表示，她在華埠工作和生活，華埠和小義大利已經因新冠疫情和仇亞犯罪而深受重創，現在又要新建遊民所，令人震驚；她說，此前州長霍楚(Kathy Hochul)已經宣布撥款2000萬元，將華埠作為「市中心振興計畫」(Downtown Revitalization Initiative)的資助對象，推動社區疫後恢復，但市府計畫在華埠新增遊民所的決定與州府的初衷背道而馳。

曼哈頓第二社委會訂於24日(周四)晚6時30分在線上舉行遊民所公聽會，民眾可上網註冊參加，網址為https://bit.ly/3sLTz75。

另外，亞當斯10日表示，目前遊民所的安全問題不可接受，遊民所應該配備心理健康輔導人員；他說，他將親自去檢查遊民所的情況，「我不希望看到有人睡在路上，這是一種控訴，我們必須做得更好。」

市長亞當斯10日表示，目前紐約市遊民所的安全問題「不可接受」。（市長辦公室提供）
市長亞當斯10日表示，目前紐約市遊民所的安全問題「不可接受」。（市長辦公室提供）

遊民 華埠 心理健康

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