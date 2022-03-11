國會議員參選人齊默爾曼拜訪世報：打擊仇亞犯罪

齊默爾曼(右)拜訪世界日報，左為魏碧洲。(記者鄭怡嫣╱攝影)

紐約州第三國會選區的國會眾議員參選人齊默爾曼(Robert Zimmerman)10日拜訪世界日報，表示將增進地方基建及公校 體系經費，並共同打擊仇恨亞裔 犯罪，目前他已獲得州主計長狄納玻利(Tom DiNapoli)、市議員黃敏儀等多位議員背書。

世界日報紐約社副總編輯魏碧州10日與齊默爾曼及其競選團隊座談，並提問改善紐約州民生、治安以及華人社區未來發展的政策構想。

第三國會選區橫跨長島 納蘇郡(Nassau)、蘇福克郡(Suffolk County)、皇后區東北部、布朗士以及威徹斯特郡(Westchester County)，包括華人聚居的長島大頸(Great Neck)、皇后區小頸(Little Neck)及白石(Whitestone)等地。

齊默爾曼九歲隨父母從布碌崙(布魯克林)搬至長島，在他參選的選區長大，並於33年前創立一家公關公司。

民主黨籍的齊默爾曼，還曾先後在國會議員伍爾夫(Lester Wolff)、舒爾(James Scheuer)以及艾克曼(Gary Ackerman)辦公室任職，他主張推行全民醫療保險、增進地方基建及公校體系經費，並共同打擊仇亞犯罪。

對於目前愈演愈烈的仇恨亞裔問題，齊默爾曼表示，美國社會已步入自內戰以來最分裂的時刻，下一代議員的責任是重建橋樑，讓弱勢群體或被忽視的人也能感到安全、被看見、被聽到，他支持修改保釋新法，予以法官更大的保釋裁量權，反對削減警察經費；他認為應該效仿前紐約市警局長布萊頓(Bill Bratton)的做法，為警員提供更好的培訓，使他們的執法行為更公平及有效力。

齊默爾曼還表示，十分贊同國會眾議員孟昭文擬建首個國家亞裔博物館、將亞裔歷史寫入美國教科書的提案，主張通過教育使亞裔在大眾眼中不再視為「他者」，「孟昭文是我的「榜樣」，我也是首位支持她當選民主黨全國委員會副主席的成員」。

曾在長島大頸公校就讀的他說，會確保公校系統得到充分的撥款，打擊校園強枝暴力，為更多年輕人提供當地的實習項目，他也支持紐約市擴大資優班，保留特殊高中入學考試。

目前，齊默爾曼已獲州主計長狄納玻利、市議員黃敏儀、州眾議員布朗斯汀(Edward C. Braunstein)等背書，如當選，他也將成為代表長島及皇后區的首位同性戀國會議員。