法拉盛公車道標示不醒目 駕駛頻挨罰

法拉盛緬街公車專用道計畫專用標示不醒目，駕車族頻頻吃罰單。(黃敏儀辦公室提供)

法拉盛 市中心公車專用道計畫自實行以來，已有許多對禁行路段不知情的汽車 司機收到罰單，鑑於目前的交通標示白底黑字全英文、不甚醒目，法拉盛市議員黃敏儀(Sandra Ung)9日致信市交通局(DOT)，呼籲設立更清楚的有關公車專用道計畫的標牌。

黃敏儀表示，目前在法拉盛市中心，僅有兩個關於公車專用道計畫、提醒司機在37大道需向右轉駛離緬街(Main St)的交通標示，一個離37大道交緬街的十字路口僅數百呎遠，另一個即設在十字路口中心，兩交通標示均為白底黑字全英文、不甚醒目，此外儘在路口西南角有一寫有「請勿駛入」的小型標示，鑑於法拉盛車流不息，汽車司機很容易漏看這些標示。

法拉盛緬街公車專用道計畫專用標示不醒目，駕車族頻頻吃罰單。(黃敏儀辦公室提供)

黃敏儀說，不少收到罰單的汽車司機向她反應，由於傳票需經二至三周才寄送到家，當他們知道自己違規時，通常已收到好幾張罰單，許多司機並非有意違反交通法規，而是對當地路段不熟，對公車專用道計畫也不知情。

信中呼籲市交通局設立更大的「請勿駛入」標牌、以及視覺上更醒目的提醒司機「在37大道右轉駛離緬街」的標牌，或者效仿皇后區牙買加(Jamaica)市中心的公車專用道計畫，將公車專用道塗成醒目的紅色，引起汽車司機的注意。

設於十字路口的公車專用道計畫專用標示不醒目。(黃敏儀辦公室提供)

黃敏儀表示，法拉盛是全市移民人口最多的地區之一，許多東北地區的亞裔 專程到法拉盛購買在其他地方買不到的物品，當地許多民眾的英語能力有限，望市交通局能夠採取一些簡單的措施，避免司機收到昂貴罰單。