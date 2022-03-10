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車輛霸行公車道 紐約市公車自動拍照開單

編譯周芳苑／綜合9日電
MTA在公車裡安裝公車道執法攝像頭，自動對違規車輛拍照開罰單。(MTA提供)
MTA在公車裡安裝公車道執法攝像頭，自動對違規車輛拍照開罰單。(MTA提供)

為打擊私家車占用公車專用道，大都會運輸署(MTA)2020年起推出確保公車道暢通的新方法，在公車裡安裝公車道執法攝像頭，可自動對違規車輛拍照開罰單，兩年開單逾10萬張。

公車採用這項新技術可望讓車道暢通、準點率提高、進而為低收入為主的乘客提供通勤便利；據調查，乘客最關心的公共運輸品質是車次頻率、服務時間和可靠性，而非成本。

MTA旗下紐約市捷運局(New York City Transit)代理局長西普里亞諾(Craig Cipriano)說，疫情前，有些公車路線平均時速不到五哩，近似步行；MTA有4000多輛公車，是全美最大車隊，應使用公車專用道，常無法如願。

堵塞公車道的車輛引發一連串問題，除了拉長行駛時間、難預測，還可導致公車拖班，久而久之，乘客索性考慮開車；此外，行車速度放慢導致路線減少、降低工人生產力。

MTA在公車裡安裝公車道執法攝像頭，自動對違規車輛拍照開罰單。(MTA提供)
MTA在公車裡安裝公車道執法攝像頭，自動對違規車輛拍照開罰單。(MTA提供)

西普里亞諾說，紐約市已在十字路口裝固定攝像頭，對公車專用道路霸車開單，但有時錯過中段違規，公車內安裝攝像頭可填補這一空白； 2011、2012 年已在幾輛公車試行，結果令人鼓舞，MTA因而在2020-2024 年資本計畫中投入8500萬元，正式實施自動攝像頭執法行動(Automated Bus Lane Enforcement，ABLE)。

在這項行動下，某輛公車拍到車輛擋路，下一輛公車也將拍到該車照片，接著，軟體將解讀該車停在同一位置，違規車被標記，該訊息便轉發市府開罰單，首次違規罰款50元，第五次違規250元；罰款收入將支應執行所需費用，剩餘資金轉交MTA。司機無須費心操作。

MTA於2020年開始與西門子(Siemens)合作，在123輛公車上安裝攝像頭，曼哈頓一大道M15線率先起跑，最初十天對1500輛汽車開單，隨即又在曼哈頓和布碌崙其他六條大道上的試行，兩年內開單10萬多張。

87%罰單受罰者是初犯，日後可望更正行為；西普里亞諾說，安裝攝像頭的路線行車速度較快，MTA預計2022年實施範圍擴及300輛公車。

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