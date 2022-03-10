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紐約市府為執法部門 添購184輛電動車

編譯孫梁／綜合9日電 
紐約市為執法和應急部門採購184部全電動多功能車—福特野馬Mach-E型運動車，預計6月30日前全部到貨。(取自Ford官網)
紐約市為執法和應急部門採購184部全電動多功能車—福特野馬Mach-E型運動車，預計6月30日前全部到貨。(取自Ford官網)

紐約市準備為執法和應急部門採購184部全電動多功能車，市管理服務局(DCAS)日前宣布，新購的電動車全為福特野馬Mach-E型運動車，預計6月30日前全部到貨，將配備給市警局、市警長辦公室、懲戒局、公園局、環保局、應急管理辦公室、DCAS警察和首席醫務官辦公室，以取代目前車隊中的燃油車。

DCAS局長平諾克(Dawn Pinnock)說：「電動車有助於打破紐約市對化石燃料的依賴，使全市車隊2035年前實現全電動車的目標，打造一個全綠色車隊，在應對氣候變遷上邁出切實一步。」

亞當斯市長的氣候與可持續發展辦公室主任佛南斯(Ben Furnas)表示：「市府採購的每一輛電動車，都是我們為推動清潔空氣和氣候友善城市而採取的實際措施；新的電動車將減少執法與巡邏車的排放，面向綠色未來。」

市府各部門共有近3萬輛汽車，其中市警最多，輕型車逾6200輛；DCAS表示，全市車隊中的執法車輛最多也最常見，新的Mach-E電動車配備給執法部門後，還將落實好檢測、維修、安裝警燈警笛和充電等事項，這些都是實現車隊全面電動化的重要步驟。

紐約市為執法部門採購的福特野馬Mach-E型運動車，充滿一次電可續航270哩。(...
紐約市為執法部門採購的福特野馬Mach-E型運動車，充滿一次電可續航270哩。(歐新社)

Mach-E車充滿一次電可續航270哩，載貨空間近27立方呎，可容納應急和執法人員的裝備。DCAS為市警局安裝了29個快速充電樁，其他地方安裝103個，此外今年還將安裝275個充電設備。

紐約市的電動車以及充電裝置已是紐約州規模最大，包括3100個充電設備，以及1070個快速、太陽能和移動式充電樁；DCAS在2019年啟動了安裝100個快速充電樁的計畫，去年11月如期完成，其中11個可供民眾使用。

市府購置的184輛Mach-E電動車是4億2000萬元綠能車隊投資計畫的一部分，龐大的投資計畫還包括2022年購進1250輛電動車、2030年前至少安裝1776個快速充電樁，其中至少100個供民眾充電；安裝180個太陽能充電站和移動式太陽能充電器，目前有太陽能充電站89個，以及DCAS從2019年開始的利用100萬加侖再生柴油的先期試驗。

再生柴油由家用垃圾製成，可降低排放60%，低於化石燃料，但規格與普通柴油相同，DCAS準備今年春開始在市府車隊中使用。

電動車 紐約市 投資

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