拉瓜地亞快線復活 紐新港航局再提出討論

拉瓜地亞機場快線項目重新提上日程，建成後從曼哈頓中城抵達該機場只需半小時。（紐新航港局提供）

紐新港航局(Port Authority)日前發布14項有關連接拉瓜地亞機場 (LaGuardia Airport)的新交通線路提案，此前曾被告上法庭而停建的「拉瓜地亞快線火車」(LaGuardia Airtrain)項目也位列14項新提案之中，其他的提案還包括新建輕軌線、公車線、渡輪線、以及延伸已有的地鐵線直至機場。

飽受爭議的拉瓜地亞快線項目，曾被多個社區維權組織告上法庭，在去年10月應州長霍楚(Kathy Hochul)要求停建，此次則「死而復生」位列14項新提案之中，快線預計耗資21億元，計畫在毗鄰皇后區法拉盛的威利點(Willets Point)設長島鐵路威利點站，並與地鐵7號線威利點相連，全長預計約二哩設有三站，建成後從曼哈頓中城抵達該機場將只需30分鐘。

新出爐的其中一條地鐵線，建議在大中央快速路建地鐵軌道至機場。(紐新港航局提供)

兩項延伸已有的地鐵線直至機場的提案，一項建議在大中央快速路(Grand Central Parkway)上方建設地鐵軌道，將N/W線地鐵延伸至拉瓜地亞機場，另一項則建議將皇后區阿斯托利亞-特馬斯大道(Astoria-Dirmars Blvd)地鐵站 作為起點，延伸N/W線地鐵至機場。

其他的新提案，則包括兩項將現有地鐵線路延伸至機場的提案、四項輕軌線提案、五項公車線提案、一項渡輪線提案以及一項包含「新型技術」的電子化公共交通提案。

紐新港航局3日表示，正在徵求公眾建議，此前已向包括70多位民意代表及社區組織發送調查問卷，並訂於16日(周三)及24日(周四)分別在東艾姆赫斯特(East Elmhurst)的LaGuardia Marriott Hotel以及阿斯托利亞World Manor舉辦兩場公開討論會，收集與會者的意見以作評估。

民眾可瀏覽網站https://bit.ly/3sFPcfa查看14項新案的具體內容。