我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#19：俄轟婦幼醫院...馬立波圍城悲慘千人塚

南韓準總統尹錫悅嫩妻遭起底 小12歲、顏值高但爭議多

布碌崙無頭女碎屍案 警方鎖定83歲男嫌

記者胡聲橋／紐約報導
在布碌崙遇害的一名68歲女性，警方相信是被一位83歲男子所殺；圖為紐約警方在辦案。(Getty Images)
在布碌崙遇害的一名68歲女性，警方相信是被一位83歲男子所殺；圖為紐約警方在辦案。(Getty Images)

一周前，停放在布碌崙(布魯克林)大街上的一輛購物車內驚現一具無頭無四肢的女屍，案件震驚紐約市；市警9日表示，他們相信68歲的死者是被她認識的一名83歲男子殺害。

3日凌晨大約1時45分，一名男子在東紐約(East New York)賓州大道(Pennsylvania Ave.)和亞特蘭大大道(Atlantic Ave.)交叉的十字路口，發現一輛購物車上有一隻黑色垃圾口袋；這個地方白天很熱鬧，那裡公路和高架地鐵線交錯，旁邊有各種商店和倉庫；這名男子出於好奇打開垃圾袋，卻發現垃圾袋內有一具沒有頭，也沒有四肢的女屍。這名男子驚恐之下報警。

警方9日說，通過大量觀看監控錄像，他們發現是一名女子在案發前不久將一輛裝有垃圾袋的購物車停放在那裡的；警方相信垃圾袋裡裝的就是那具無頭無四肢的女屍，他們後來認出並找到了這名停放購物車的女性；警方順藤摸瓜，找到並確定了殺人嫌犯，但目前還不清楚兇嫌殺人的動機。

據警方介紹，受害人、嫌犯和另一名女子，三人彼此都認識。從目前了解的情況看，處理屍體的女子似乎是在別人的要求下做這件事的；但警方尚無法確定她是否知道垃圾袋裡到底裝的是什麼。

警方接報這起無頭女屍案後，立即在附近展開搜索，試圖找到屍體的其他部分；7日下午3時，在距離案發地點不到三個街區以外、靠近新澤西大道(New Jersey Ave.)的牙買加大道(Jamaica Ave.)的一家汽車修理店旁邊，一名路人從馬路對面看到一條從輪胎中伸出的裝在塑料袋中的人腿；這位路人很快報了警。

法醫很快對屍塊進行了檢查，但尚未確定人腿是否屬於在購車車內被發現的女受害人。

地鐵 布碌崙 紐約市

上一則

法拉盛公車道標示不醒目 駕駛頻挨罰

下一則

華婦被電單車撞死 家屬不滿持有毒品騎士僅被控輕罪

延伸閱讀

紐約布魯克林91歲老人遇搶 用手杖逼退劫匪

紐約布魯克林91歲老人遇搶 用手杖逼退劫匪
南加內陸一輛廢棄汽車裡 發現14歲失蹤少女的屍體

南加內陸一輛廢棄汽車裡 發現14歲失蹤少女的屍體
布碌崙91歲老人用手杖逼退搶劫者

布碌崙91歲老人用手杖逼退搶劫者
每人補助1.56萬…無證勞工促紐約州府續救濟

每人補助1.56萬…無證勞工促紐約州府續救濟
「強烈建議」戴口罩 紐約華裔校長挨批霸凌

「強烈建議」戴口罩 紐約華裔校長挨批霸凌

熱門新聞

兩小時內曼哈頓南區街頭連傷7亞女，白人男子遭市警通緝。圖/市警提供

白男兩小時內 曼哈頓街頭連傷7亞裔女

2022-03-02 09:40
布碌崙街頭一購物車內出現無頭女性軀幹。資料照。(記者胡聲橋/攝影)

無頭女屍驚現紐約街頭 四肢也全砍

2022-03-03 13:02
最新數據顯示，Omicron變種病毒的一個亞種BA.2正在攻占紐約州。圖為紐約曼哈頓街頭廣告呼籲人們踴躍接種疫苗。(路透)

Omicron變種病毒亞種BA.2 紐約州現蹤

2022-03-08 14:04
紐約大學學生頻遭攻擊，四起案件中三起受害者為亞裔。(記者張晨／攝影)

紐大學生頻遭攻擊 4受害者中3人為亞裔

2022-03-06 15:26
費城梅菲爾社區母子三人遭襲擊。圖為發生地點的街區圖。（取自谷歌地圖）

紐約華男費城強暴女同事未遂 連捅母子三人

2022-03-09 12:08
一場風暴將在本周末12日(周六)至13日(周日)來襲紐約市，預計從9日開始，氣候將變得更多變與潮濕。(Getty Images)

夏令日光節約時間13日開始 紐約周末迎來強風暴

2022-03-09 13:59

超人氣

更多 >
開戰Day14／車諾比核電廠遭斷電 核廢無法降溫恐釀輻射外洩

開戰Day14／車諾比核電廠遭斷電 核廢無法降溫恐釀輻射外洩
紐約華男費城強暴女同事未遂 連捅母子三人

紐約華男費城強暴女同事未遂 連捅母子三人
在洛杉磯過上舒適生活要多少收入？這家公司有答案

在洛杉磯過上舒適生活要多少收入？這家公司有答案

韓國在野黨尹錫悅篤定當選總統 得票率48.6%

韓國在野黨尹錫悅篤定當選總統 得票率48.6%
夏令日光節約時間13日開始 紐約周末迎來強風暴

夏令日光節約時間13日開始 紐約周末迎來強風暴