布碌崙無頭女碎屍案 警方鎖定83歲男嫌

在布碌崙遇害的一名68歲女性，警方相信是被一位83歲男子所殺；圖為紐約警方在辦案。(Getty Images)

一周前，停放在布碌崙 (布魯克林)大街上的一輛購物車內驚現一具無頭無四肢的女屍，案件震驚紐約市 ；市警9日表示，他們相信68歲的死者是被她認識的一名83歲男子殺害。

3日凌晨大約1時45分，一名男子在東紐約(East New York)賓州大道(Pennsylvania Ave.)和亞特蘭大大道(Atlantic Ave.)交叉的十字路口，發現一輛購物車上有一隻黑色垃圾口袋；這個地方白天很熱鬧，那裡公路和高架地鐵 線交錯，旁邊有各種商店和倉庫；這名男子出於好奇打開垃圾袋，卻發現垃圾袋內有一具沒有頭，也沒有四肢的女屍。這名男子驚恐之下報警。

警方9日說，通過大量觀看監控錄像，他們發現是一名女子在案發前不久將一輛裝有垃圾袋的購物車停放在那裡的；警方相信垃圾袋裡裝的就是那具無頭無四肢的女屍，他們後來認出並找到了這名停放購物車的女性；警方順藤摸瓜，找到並確定了殺人嫌犯，但目前還不清楚兇嫌殺人的動機。

據警方介紹，受害人、嫌犯和另一名女子，三人彼此都認識。從目前了解的情況看，處理屍體的女子似乎是在別人的要求下做這件事的；但警方尚無法確定她是否知道垃圾袋裡到底裝的是什麼。

警方接報這起無頭女屍案後，立即在附近展開搜索，試圖找到屍體的其他部分；7日下午3時，在距離案發地點不到三個街區以外、靠近新澤西大道(New Jersey Ave.)的牙買加大道(Jamaica Ave.)的一家汽車修理店旁邊，一名路人從馬路對面看到一條從輪胎中伸出的裝在塑料袋中的人腿；這位路人很快報了警。

法醫很快對屍塊進行了檢查，但尚未確定人腿是否屬於在購車車內被發現的女受害人。