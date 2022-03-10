紐約客談／口罩之爭 仍然是政治問題

紐約市公校口罩 令本周解除，但五歲以下兒童因為不能打疫苗，口罩令仍然維持；這一政策引起爭議，支持者仍然對疫情 心有餘悸，仍然希望兒童戴口罩；反對者則認為已經足夠安全，市府不應再強制戴口罩，帶不戴口罩應由家長決定。

這種分歧和疫情初期的戴不戴口罩之爭沒有分別，這並不是一個科學問題，而是一個政治問題，有明顯的政治分野：強調政府主導的民主黨認為疫情嚴重，應該全民戴口罩才能最大程度保障公共衛生；強調個人自由的共和黨 則反對戴口罩，認為戴不戴口罩是個人自由，即便不戴口罩導致感染，那也是「自由地死去」，自由高於一切。

於是也可以看到，出來抗議兒童口罩令的，大多是共和黨的擁躉，兩個共和黨州長參選人也來站台，放言如果當選，就要取消一切防疫措施。

其實，和疫情初期一樣，該不該戴口罩，即便是醫學界也是分歧嚴重，因為戴口罩的確無法做到百分之百防護；但是醫學和公共衛生不同，公共衛生注重的是公共利益，而全員戴口罩的確能夠最大程度保障公共衛生。

老實說，面對公共危機，右派這一套早已被學術界證偽，博弈論中的納許均衡模型已經證明，追求個人利益最大化會最終導致群體利益受損，個人利益也跟著受損；而個人讓渡一些利益，可能導致群體利益最大化，最終每個人所獲的利益更多。

當然，右派也可以直接否認現在面臨公共危機，直接宣布疫情結束；以這樣的理由拒絕口罩，恐怕比所謂個人自由更有邏輯。

紐約客談，每周二至周六見報。