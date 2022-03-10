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華婦被電單車撞死 家屬不滿持有毒品騎士僅被控輕罪

記者顏潔恩／紐約報導
43歲華婦容杏春日前不幸被電單車撞擊身亡。(親屬提供)
43歲華婦容杏春日前不幸被電單車撞擊身亡。(親屬提供)

布碌崙(布魯克林)班森賀日前發生一起奪命車禍，一對華裔夫婦走在路上遭一輛疑似違規騎行的電單車撞擊，其中妻子撞及頭部，送院搶救數日後身亡；警方在騎士身上搜出毒品，他被控一項非法持有管制藥品，但暫未因撞人被控罪，引起死者家屬不滿。

4日下午6時左右，一對華裔夫婦在班森賀19大道交76街處發生車禍；45歲丈夫譚雙齊、43歲妻子容杏春在過馬路時，另一道上一輛電單車飛馳而來，夫婦倆躲避不及被撞到。

消息指出，譚雙齊的手臂被車撞傷，而容杏春則頭部和腹部受到重創，在他人的報警下，兩人送往瑪摩利醫院搶救；丈夫的傷勢無生命危險，可妻子經診斷後發現腦死，8日下午院方宣布不治。

警方表示，肇事騎士是50歲的賈昆托(Justin Giaquinto)，他居住在案發地不遠處，撞人後留在現場接受調查；警員在他的襪子內搜出可卡因，並將其逮捕，被控一項非法持有管制藥品，目前已獲准保釋候審。

譚雙齊的姊姊9日接受採訪表示，弟弟和弟妹兩人也住在案發處附近，當時確保交通燈亮綠燈後才過馬路，沒想到會被違規駕駛的電單車撞及；弟妹的傷勢非常嚴重，因頭部重創血流不止，送到醫院時曾心臟驟停，多翻搶救才重新有微弱呼吸，無奈傷勢惡化，最終還是撒手人寰。

弟弟雖傷勢不及妻子嚴重，但休養了幾天還是身體多處疼痛，右眼出現瘀痕，聽聞妻子去世後非常悲痛；兩人育有一名17歲的兒子，在車禍發生後每天到醫院探望母親，希望對方能醒來，可惜已天人永隔。

家屬氣憤肇事者只面臨輕罪指控，要求布碌崙地區檢察官辦公室加控罪名，地檢辦公室目前回應，案件還在調查中；賈昆托將於4月26日(周二)出庭。

家人透露，容杏春夫婦兩人是廣東籍台山人，2015年移居紐約，兩人一直有穩定工作；弟弟每天凌晨4時就要起床上班，由於不諳英文，在工廠打低薪工，妻子則從事酒店衛生工作，休息日時還兼差護理，是家裡的主要收入來源。

紐約市台山僑團目前已獲悉消息，呼籲愛心人士籌款幫助這對遭遇不測的鄉親，由美國冲蔞同鄉總會主席麥德森負責，民眾可致電(917) 731-3168了解捐款信息。

車禍 布碌崙 華裔

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