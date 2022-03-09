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布碌崙16華社組織 探討提升華人投票率

記者顏潔恩／紐約報導
布碌崙16個華人社區組織8日在8大道舉行記者會，推動「積極登記參加初選、展示華裔選民力量」。(記者顏潔恩/攝影)
布碌崙16個華人社區組織8日在8大道舉行記者會，推動「積極登記參加初選、展示華裔選民力量」。(記者顏潔恩/攝影)

自新冠疫情爆發以來，亞裔在紐約市頻繁受到惡劣對待，許多社區機構意識到需通過提升華人投票率來改變地位；布碌崙(布魯克林)16個華人社區組織8日在8大道舉行記者會，以「積極登記參加初選、展示華裔選民力量」為目標，探討鼓勵更多華人投票的意見，作為有話語權的社區人士扮演重要的角色，向社區宣傳投票的重要性。

該16家組織活躍於布碌崙日落公園、班森賀及羊頭灣等華社，當日社區人士們聚首，想在紐約州6月初選中提升華人投票率，呼籲在座領袖集思廣益；根據以往的經驗，提出有效改善的意見和方法。

Bay Parkway華人商會會長李志波表示，許多華人性格腼腆，加上剛來美國的新移民對投票感到陌生，入籍之後常不會主動投票；社區人士因而產生向大眾推廣的意願，發揮自己的能力與話語權，解釋參政的重要性，等到一大群人形成意識後，日後每次選舉就會自主地出門投票。

班森賀松柏之家社區服務中心執行總監陳偉儀曾是貝瑞吉市議員紀思庭(Justin Brannan)的華人助理，建議選民前往投票站投票，而不是寄送缺席投票(Absentee Ballot)；她表示一些已入籍很多年但久未投票的選民，因簽名與從前不符而選票報廢，若在選舉站投票就不會發生類似情況，工作人員能從旁協助，選民應充分利用提前投票(Early Voting)。

同樣也是松柏之家的外展協調員黃君龍，建議以參與此次推廣行動的所有社區組織的名義，印刷一張統一的社區海報，專門在街道設攤呼籲居民登記成為選民；社區組織具有公信力，當民眾看到他們信得過的組織出現在名單上時就會放下戒備，在面對義工的講解時也會更信服。

班森賀華人服務中心的伍燕珊表示，該會每周將有義工定期在Bay Parkway社區幫助民眾登記成為選民，預計到6月份為止，民眾可致電 (718)975-0955諮詢。

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