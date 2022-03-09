法拉盛大聯盟批遊民局敷衍

住在法拉盛的西語裔受家暴母親表示對於帶著孩子住遊民所並不感到安全。(陳熠提供)

針對法拉盛 市中心的遊民 所建案，法拉盛大聯盟8日舉行記者會，表示市遊民服務局(DSS)對於大聯盟十問的回信「沒有誠意」、也沒有實質性的回答，以「仍在談判項目合約」而一言蔽之，亞平會作為土地持有方，操作該項目有合法性卻無合理性，未代表亞裔 也未為社區長遠利益著想。

大聯盟兩位義務律師朱偉和孫瀾濤表示，亞平會作為土地持有方，開發該項目具有合法性，但卻不具有「合理性」，從納稅人處獲得收入的任何一個公共項目，都需受社區及大眾監督，但去年9月通知各議員及社委會的信函達不到公共程序，11月的公聽會社區也無人知曉，亞平會及市遊民服務局迄今也未回應超過6萬個反對該項計畫的社區連署簽名。

二人說，法拉盛大聯盟並不反對政府開發，但也會繼續追求公共程序的正義，大聯盟也支持政府照顧弱勢群體，但對如何照顧的程序先後有不同看法，「提供數萬人在等待的平價屋，才能真正解決社區問題」。

兩位律師還指出，當致信市遊民服務局及亞平會，詢問有關該項目的合約細則、招標過程及報表、項目的可行性報告等重要細節時，市遊民服務局的回信並無實質回答，而是以「仍在談判項目合約」敷衍，暗示提問均為時過早，「但難道要等合同已全部敲定才提出問題？」呼籲市遊民服務局公開預算明細，並發布該項目將對社區產生長期影響的相關數據報告。

大聯盟副主席陳熠表示，在法拉盛社區，一位受到家暴迫害的西語裔母親2月底向他表示，並不打算住進遊民所，「我感到不安全，尤其是帶著孩子」，計畫搬到母親家裡直到被趕出來，在社區新建遊民所時，也應該聽聽如這位母親一樣當事人的聲音。

陳熠呼籲在6月28日初選日，投票率較低的法拉盛選民，都能積極為真正能代表亞裔及社區長遠利益的參選人投票。