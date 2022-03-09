法拉盛大聯盟批遊民局敷衍
針對法拉盛市中心的遊民所建案，法拉盛大聯盟8日舉行記者會，表示市遊民服務局(DSS)對於大聯盟十問的回信「沒有誠意」、也沒有實質性的回答，以「仍在談判項目合約」而一言蔽之，亞平會作為土地持有方，操作該項目有合法性卻無合理性，未代表亞裔也未為社區長遠利益著想。
大聯盟兩位義務律師朱偉和孫瀾濤表示，亞平會作為土地持有方，開發該項目具有合法性，但卻不具有「合理性」，從納稅人處獲得收入的任何一個公共項目，都需受社區及大眾監督，但去年9月通知各議員及社委會的信函達不到公共程序，11月的公聽會社區也無人知曉，亞平會及市遊民服務局迄今也未回應超過6萬個反對該項計畫的社區連署簽名。
二人說，法拉盛大聯盟並不反對政府開發，但也會繼續追求公共程序的正義，大聯盟也支持政府照顧弱勢群體，但對如何照顧的程序先後有不同看法，「提供數萬人在等待的平價屋，才能真正解決社區問題」。
兩位律師還指出，當致信市遊民服務局及亞平會，詢問有關該項目的合約細則、招標過程及報表、項目的可行性報告等重要細節時，市遊民服務局的回信並無實質回答，而是以「仍在談判項目合約」敷衍，暗示提問均為時過早，「但難道要等合同已全部敲定才提出問題？」呼籲市遊民服務局公開預算明細，並發布該項目將對社區產生長期影響的相關數據報告。
大聯盟副主席陳熠表示，在法拉盛社區，一位受到家暴迫害的西語裔母親2月底向他表示，並不打算住進遊民所，「我感到不安全，尤其是帶著孩子」，計畫搬到母親家裡直到被趕出來，在社區新建遊民所時，也應該聽聽如這位母親一樣當事人的聲音。
陳熠呼籲在6月28日初選日，投票率較低的法拉盛選民，都能積極為真正能代表亞裔及社區長遠利益的參選人投票。
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